Agnelli | «Aumento di capitale non necessario | è una scelta»

Bilancio Juve – Non basta l’aumento dei ricavi a scongiurare il rosso per la società di Agnelli : Non basta l’aumento dei ricavi a scongiurare il rosso per la società di Agnelli. La Juve ha reso noto oggi il Bilancio 2018/19 che, come già era noto, è in perdita di 39,9 milioni, come riporta Calcio e Finanza, che evidenzia una variazione negativa di € 20,7 milioni rispetto alla perdita di € 19,2 milioni dell’esercizio precedente. Il motivo è principalmente l’aumento dei costo della società bianconera per il personale tesserato, ...