A Roma un 25enne è stato colpito alla testa da un proiettile mentre cercava di impedire

Roma - reagisce alla rapina e gli sparano alla testa : grave 25enne : Un ragazzo di 25 anni è stato ferito da un colpo di pistola alla testa durante una rapina a Roma. È accaduto a tarda sera a via Teodoro Mommsen, in zona Caffarella.A quanto ricostruito dai carabinieri, il 25enne era in compagnia della fidanzata quando due uomini si sono avvicinati alle spalle, hanno colpito la ragazza alla testa con un oggetto e rubato lo zaino e a un tentativo di reazione del giovane gli hanno sparato alla testa. ...