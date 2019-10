Zingaretti: stop a liti per visibilità

"Il Pd non vuole il voto ma basta con leper cercare".Così il segretario Pd,su Repubblicapretende "lealtà" dai partner di governo e rimarca che "il Pd starà al governo solo finché si produrranno risultati utili". Italia Viva un partito di destra? "Non saprei, ma ho visto che Briatore tifa per l'alleanza Renzi-Salvini".Poi risponde alla Boschi che ha accusato il Pd di essere il partito delle tasse. "Uscita così infelice che se ne sono accorti perfino dentro Italia Viva".(Di mercoledì 23 ottobre 2019)