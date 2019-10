Salvini | io sindaco? prima o poi | ma non di Roma perché io sono di Milano

Matteo Salvini : "L'audio di Savoini? Voglio le prove. Io sindaco a Roma? No. Mi piacerebbe farlo a Milano" : “Non sarebbe la prima e unica volta che un audio viene montato e smontato, c’è un’inchiesta, facciamo lavorare i giudici, ma io Voglio delle prove”. Usa queste parole Matteo Salvini per rispondere ad Agorà, su Rai 3, in merito alla registrazione del Metropol di Mosca, nella quale l’ex portavoce, Gianluca Savoini era al tavolo con i russi per una presunta trattativa per finanziare la ...

Matteo Salvini - l'annuncio in diretta ad Agorà : "Vorrei fare il sindaco di Milano prima o poi" : Matteo Salvini ha un sogno nel cassetto: "Vorrei fare il sindaco di Milano prima o poi". In una intervista a Serena Bortone in diretta ad Agorà, su Rai tre, il leader della Lega ha confessato che gli piacerebbe governare la sua città. "prima mi piacerebbe tornare al governo per finire quello che abb

Matteo Salvini chiede scusa per aver sostenuto l'elezione della Raggi : "È bravissima - ma non come sindaco" : Matteo Salvini non nasconde il proprio dissenso nei confronti della sindaca di Roma. Ospite a DiMartedì, su La7, il leader della Lega si è scusato per le precedenti decisioni: "Chiedo scusa per aver sostenuto la Raggi alle elezioni. Oggi la città è sporca e trasandata, se Virginia ci guarda le dico

Roma : Salvini - ‘Raggi non sa fare il sindaco - si dimetta’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Quando c’erano le elezioni dissi: ‘piuttosto che votare quelli del Pd, voterei la Raggi. Mai l’avessi detto.. Se Virginia ci guarda, le dico: sarai bravissima a fare altri mestieri, ma il sindaco. Dimettiti”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì. L'articolo Roma: Salvini, ‘Raggi non sa fare il sindaco, si dimetta’ sembra essere il primo su Meteo Web.

M5s - Manuela Sangiorgi sta per lasciare : il sindaco di Imola guarda a Matteo Salvini : La campagna acquisti della Lega è inarrestabile. Alcuni passaggi al Carroccio avvengono però in maniera del tutto volontaria. Potrebbe essere il caso di Manuela Sangiorgi, sindaca grillina di Imola, ora nel mirino del Movimento. La Sangiorgi, conosciuta ai più per aver sottratto dopo 73 anni il comu

Immigrazione - il sindaco di Lampedusa : "Arrivi in aumento dopo l'addio di Salvini al Viminale" : "A Lampedusa gli sbarchi c'erano prima, con Matteo Salvini, e ci sono ora, senza Salvini. La vittima siamo noi e non è giusto. Quello che chiediamo è il rispetto delle regole". Totò Martello, dal 2017 sindaco di Lampedusa, spiega così al Giorno la situazione dell'isola, da tempo ormai immemore meta

Governo : sindaco Lampedusa - 'Salvini non è stato un buon ministro' : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "Salvini non è stato un buon ministro per Lampedusa". E' l'accusa di Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa, nei confronti dell'ormai ex ministro Matteo Salvini. "Aspettiamo che il nuovo ministro si insedi - dice all'Adnkronos - e le invierò subito una lettera per chi