Offese a Fedez e Chiara Ferragni | pm chiedono archiviazione querela

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) “Sui social network si può”: come riporta il Corriere della Sera, la Procura di Roma ha chiesto l’dellapresentata da(FOTOSTORIA) contro Daniela Martani, concorrente del Grande Fratello 2009 che su Twitter aveva definito il rapper e la moglie“idioti palloni gonfiati”. La motivazione? Secondo i pm i social, in quanto non autorevoli, godono di “scarsa considerazione e credibilità” e perciò non “sono idonei a ledere la reputazione altrui”. Per i legali disi tratta di una "tesi assurda”. L’attacco online L’attacco online di Martani - in passato assistente di volo Alitalia - contro i Ferragnez era scoppiato a seguito delle polemiche per la festa di compleanno a sorpresa organizzata dalla fashion blogger al marito dentro a un supermercato. Un evento che aveva attirato molte critiche per lo spreco di prodotti alimentari. Tra ...

