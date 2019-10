Monterotondo | bambina di otto anni muore in seguito ad un malore a scuola

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Unadiè morta a Roma dopo unavuto a, mentre era in classe. La piccola Alessia frequentava laprimaria di, a Nord Est della Capitale. Si è sentita male intorno alle 14 di ieri, 22bre, ed è stata trasportata al Policlinico Gemelli dove è deceduta questa mattina.dimorta dopo un: si indaga sulle cause Quando lasi è sentita male, è scattato subito l'allarme e gli operatori del 118 l'hanno trasportata in ambulanza presso l'ospedale diper poi trasferirla urgentemente al Policlinico di Roma con l'elisoccorso. Il personale medico ha tentato in tutti i modi di salvare la vita alla bimba ma purtroppo, questa mattina intorno alle 10, è stato dichiarato il suo decesso. La Polizia Locale dista indagando su quali possano essere state le cause che hanno fatto perdere la ...

anunnak06827539 : RT @ilmessaggeroit: #bambina di otto anni si sente male a #scuola: #morta in ospedale a Monterotondo - tin_giun : RT @repubblica: Bambina di otto anni si accascia a scuola e muore a Monterotondo. 'Forse aneurisma' [news aggiornata alle 17:35] https://t.… - oknosureddit : Bambina di otto anni si accascia a scuola e muore a Monterotondo. 'Forse aneurisma'. La piccola stava… -