Mentre gli automobilisti sono bloccati nel traffico | Comune e Tangenziale litigano

Magic UI 3.0 sbarca in Europa sugli HONOR 20 - 20 Pro e V20 Mentre la EMUI 10 sulla serie Mate 20 : La beta della EMUI 10 sbarca in Europa sui Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 RS Porsche Design mentre la bella della Magic UI 3 sui HONOR 20 L'articolo Magic UI 3.0 sbarca in Europa sugli HONOR 20, 20 Pro e V20 mentre la EMUI 10 sulla serie Mate 20 proviene da TuttoAndroid.

Vibo Valentia : ucciso da due sicari Mentre teneva in mano il figlio di 6 anni. Catturato il killer : E' stato individuato il killer di Carmelo Polito, 48 anni, ucciso in strada a Vibo Valentia da due sicari che - nel marzo del 2011 - entrarono in azione nonostante l'uomo in quel momento stesse camminando tenendo in mano suo figlio di soli sei anni, che assistette atterrito al delitto. L'assassino sarebbe Francesco Pannace, oggi 32 anni.Continua a leggere

Vaso gli cade addosso Mentre gioca : morto bimbo di 3 anni : Troppo gravi le ferite riportate dal piccolo. Inutile il trasporto all'ospedale Regina Margherita di Torino

Melendugno - si recide il polso con la motosega Mentre pota gli ulivi : muore dissanguato : Un uomo di 67 anni è morto dissanguato dopo essersi reciso per sbaglio l'arteria radiale del polso sinistro: l'incidente è avvenuto mentre l'uomo era in campagna per potare alcuni alberi di ulivo in un suo terreno. Il 67enne si è colpito il braccio con una motosega a scoppio. A trovare il cadavere dell'uomo riverso nel sangue è stata la moglie.Continua a leggere

Dramma in Salento : si recide l'arteria del polso Mentre pota gli ulivi e muore dissanguato : Il gravissimo incidente nelle campagne di Melendugno: l'uomo era solo e non ha fatto in tempo a chiedere aiuto

Ucciso Mentre passeggia con il figlioletto : preso il presunto killer : A otto anni dall'omicidio, è stato individuato il presunto killer di Carmelo Polito, vittima di un agguato nel marzo 2011 a...

Vibo - ucciso Mentre camminava col figlio : killer arrestato dopo 8 anni : Il primo marzo 2011 Carmelo Polito venne ucciso mentre camminava tenendo per mano il figlio di sei anni da una persona che insieme ad un complice gli arrivò alle spalle e sparò incurante della presenza del bimbo, il quale si salvò perché non venne colpito. Adesso, i carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia, al termine di indagini coordinate dalla Dda di Catanzaro, hanno arrestato il presunto autore dell'omicidio. Il presunto omicida ...

Vibo Valentia - fu ucciso Mentre camminava tenendo per mano il figlio : preso presunto killer : Carmelo Polito fu ucciso mentre camminava tenendo per mano il figlio di sei anni da una persona che con un complice gli arrivò alle spalle e sparò senza preoccuparsi della presenza del bambino. Il delitto, avvenuto a San Gregorio d'Ippona (Vibo Valentia) risale al 2011. I carabinieri hanno ora identificato il presunto assassino: si tratta di Francesco Pannace, già detenuto.Continua a leggere

Xiaomi vuole togliersi la nomea di “low cost” - Mentre ci sono segnali di ampliamento per XiaoAI : Xiaomi vuole togliersi di dosso la sua nomea di produttore di smartphone economici, soprattutto in India. Intanto c'è un possibile piccolo segnale di ampliamento di XiaoAI a livello globale. L'articolo Xiaomi vuole togliersi la nomea di “low cost”, mentre ci sono segnali di ampliamento per XiaoAI proviene da TuttoAndroid.

Mentre fa una rapina gli cade la dentiera - cosa accade dopo è incredibile : Un uomo, Milton Cesar de Jesus, tossicodipendente aveva perso, a causa delle sostanze stupefacenti che assumeva da tanti anni, tutti i denti tanto da essere costretto a ricorrere alla dentiera. L’uomo, per procurarsi una dose di crak aveva deciso di mettere a punto una rapina, come faceva spesso. Ha scelto la sua vittima, una donna di 46 anni e le ha tolto violentemente la borsa Mentre la donna camminava per conto suo. La donna, pur se ...

Caso Regeni - scarcerato dopo 2 anni uno dei legali della famiglia : una speranza per la verità Mentre in Egitto aumenta la repressione : scarcerato uno dei legali della famiglia di Giulio Regeni: una speranza nella strada verso una soluzione del Caso, nel marasma repressivo messo in atto dal regime egiziano. Ibrahim Metwaly Hegazy, avvocato egiziano e attivista per i diritti umani, membro fondante dell’Ecrf, la Commissione egiziana per i diritti e la libertà, era stato fermato nel settembre 2017 all’aeroporto internazionale del Cairo mentre si stava imbarcando su un volo con ...

India - trova neonata sepolta viva Mentre scava la tomba per la figlia : Stava scavando la tomba per seppellire la figlia, morta mercoledì, pochi minuti prima di venire alla luce, quando la sua vanga ha colpito un vaso, infossato nella terra. Si è fermato e ha sentito dei vagiti provenire da quel recipiente. «Ad un certo punto ho pensato che mia figlia fosse tornata a vivere. Ma in realtà i pianti arrivavano dal vaso», ha spiegato al Times of India un uomo Indiano, Hitesh Sirohi, che l’ha disseppellito e l’ha aperto. ...

Turchia - la Germania ferma la vendita di armi Mentre continua l'offensiva : migliaia in fuga. Scontro Trump-Erdogan : Siria, continua l'offensiva turca. E sono migliaia i curdi in fuga dai territori bersagliati dagli attacchi dell'esercito turco e dai bombardamenti. Proseguono, infatti, per il quarto giorno...

Sara - filmata per 8 minuti dal marito Mentre sta morendo : "Vogliamo la verità" : Aiello è morta a 36 anni il 3 giugno 2015. Il caso è stato portato alla ribalta dalla trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto...