Giulia De Lellis furiosa con la Leotta? Il gesto di Iannone non piace

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Andreamette un like a una foto dellaDenon la prende bene Il settimanale Chi ha riportato un’interessante indiscrezione suDee Andrea. Di cosa si tratta? Pare che non scorra buon sangue tra DilettaDeproprio per unche ha fatto: lui avrebbe messo un like su instagram ad una foto della conduttrice sportiva di Dazn. Il ‘fattaccio’, sempre in base alle indiscrezioni raccolte dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, sarebbe avvenuto poco prima che AndreaDeannunciassero sui giornali la loro storia d’amore. Unquesto che avrebbe fatto andare su tutte le furie la popolare influencer, la quale, da quel momento, non avrebbe più visto di buon occhio la ragazza di origini siciliane. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe temere che ...

robeyfenty : in realtà Selena Gomez si è ispirata al “libro” di Giulia De Lellis per scrivere #LoseYouToLoveMe - carlasamulu : @artvclifford 'Segue poi Giulia De Lellis, che con l'aiuto di una scrittrice nel 2019, scrive un libro sulle corna… - gossipblogit : Una vita in bianco: on line la web serie con Giulia De Lellis, Luca Turco e Ludovica Bizzaglia (video) -