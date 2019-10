Disturbo da gioco d’azzardo | nel Lazio assistenza insufficiente

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Dall’Eurispes report suldad’azzardo nele la risposta del Servizio sanitario regionale. “Dei 16.822 soggetti presi in carico dai SerD, i servizi pubblici per le dipendenze patologiche del sistema sanitario pubblico, 13.060 sono dipendenti da droghe, 2.887 da alcol, 691 sono soggetti conda(Dga), 184 hanno altre dipendenza patologiche. Dunque, per ogni paziente con Dga preso in carico, ve ne sono 4,18 per alcol, 18,9 per droghe. Questi dati inducono a ritenere assai scarsa la capacità delle strutture pubbliche di intercettare i giocatori che, una volta diagnosticati in quanto affetti da Dga, devono essere curati secondo il protocollo disposto dai Lea del 2017”. E’ quanto emerge dal rapporto Eurispes ‘pubblico e dipendenze nel’, realizzato attraverso le attività del suo Osservatorio su ...

Robi1209 : RT @CasaLettori: Domani vi aspetto con un nuovo gioco #BastaUnLibro a #CasaLettori Se non è di disturbo qualche RT? Grazie Maria Anna… - lucy_esposito : RT @CasaLettori: Domani vi aspetto con un nuovo gioco #BastaUnLibro a #CasaLettori Se non è di disturbo qualche RT? Grazie Maria Anna… - opissochiara1 : RT @CasaLettori: Domani vi aspetto con un nuovo gioco #BastaUnLibro a #CasaLettori Se non è di disturbo qualche RT? Grazie Maria Anna… -