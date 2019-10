Ronaldo in versione sarrista non nomina mai Allegri

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 22 ottobre 2019) Uno scambio di effusioni quello che è andato in scena ieri nella conferenza Champions di Sarri e Cristiano. Il campione portoghese ha sdoganato il sarrismo. Con le sue dichiarazioni come scrive Repubblica, “ha alzato in maniera inequivocabile e definitiva un muro di confine, e dovendo fare una scelta di campo si è messo di qua, al comando dei sarristi”.non parla spesso e proprio per questo le sue parole hanno un peso differente, sottolinea il quotidiano. Ha parlato di felicità, ha detto «Siamo molto felici» Non ha lasciato intendere nulla, ma ha apertamente elogiato Sarri dicendo che la Juve con lui ha cambiato in meglio: «Abbiamo un nuovo allenatore e abbiamo cambiato per il meglio. Mi piace il modo in cui vuole che giochiamo, più offensivo. Se vedete le partite, la squadra è più fiduciosa, abbiamo più occasioni e un possesso palla maggiore, che era ...

