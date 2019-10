Milan | in vendita i mini abbonamenti per le gare a San Siro

Saint Motel a Milano nel 2020 - biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : Saint Motel a Milano nel 2020: è l'unico concerto in programma in Italia il prossimo anno. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di venerdì 18 ottobre su TicketOne e TicketMaster, online e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutto il territorio Italiano. Il 26 marzo del prossimo anno i Saint Motel portano in Italia il tour europeo: saranno al Circolo Magnolia di Milano. Noti in tutto il mondo grazie al ...

Biglietti in prevendita per Avril Lavigne a Milano nel 2020 - un unico concerto in Italia per Head Above Water : Avril Lavigne a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia atteso al Fabrique il 16 marzo del prossimo anno. Il concerto fa parte dell'Head Above Water World Tour 2020 che toccherà diversi Paesi nel mondo tra i quali l'Italia, dove l'artista sarà in concerto per un solo appuntamento al Fabrique di Milano. I Biglietti per assistere all'evento Italiano di Avril Lavigne saranno disponibili in prevendita da venerdì 18 settembre su ...

Rockin’1000 That’s Live : No Borders - On Board a Milano Linate il 12 ottobre : info - ospiti e biglietti in prevendita : Arriva all'Aeroporto di Milano Linate Rockin'1000 That's Live: No Borders, On Board dopo il grande successo europeo allo Stade De France di Parigi e alla Commerzbank Arena di Fracoforte. Anche l'Italia accoglierà lo show dei Rockin'1000, accompagnati per l'occasione da guest star d'eccezione. La pista di atterraggio dell’Aeroporto di Linate si vestirà a festa sabato 12 ottobre per il Milano Linate Show, la manifestazione dedicata al volo. ...

Prezzi dei biglietti in prevendita per Eric Clapton in Italia - a Milano e Bologna nel 2020 : Eric Clapton in Italia, a Milano e Bologna nel 2020. Dopo le prevendite in anteprima per un ristretto gruppo di utenti, i biglietti per i due concerti sono in vendita su TicketOne, sia online che via call center e nei punti vendita autorizzati di tutto la penisola. Due le date del tour di Eric Clapton in Italia il prossimo anno: il 6 giugno 2020 sarà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e l'8 giugno 2020 all'Unipol Arena di Casalecchio di ...

Milano. Nuove regole per la vendita di beni e alimenti a sostegno dei bisognosi : Milano sempre più attenta a tutelare i gesti di solidarietà dei suoi cittadini preservandoli da truffe ed eventuali raggiri. Con

Truffa su vendita di diamanti - chiusa inchiesta a Milano : 87 persone indagate - coinvolte 5 banche. “Ingannati in 300 - anche Vasco Rossi” : diamanti venduti a prezzi gonfiati a clienti ignari con la complicità di 5 banche, i cui vertici ricevevano in alcuni casi in cambio regali e donazioni. Una maxi-Truffa, secondo la procura di Milano, che avrebbe coinvolto circa 300 persone compresi alcuni vip come Vasco Rossi, Diana Bracco, Federica Panicucci e Simona Tagli. Dopo le perquisizioni e i sequestri da circa 700 milioni di euro degli scorsi anni, ora il pm Grazia Colacicco ha chiuso ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Maluma a Milano nel 2020 : Il concerto di Maluma a Milano nel 2020 è finalmente ufficiale. L'artista di 11:11 è pronto ad approdare al Mediolanum Forum di Assago per un live che terrà nel 2020. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita a cominciare dalle 10 del 4 ottobre, con la consegna secondo le modalità abituali. Sarà infatti garantita la consegna tramite corriere espresso, quella con ritiro sul luogo dell'evento e ...

L’atteso ritorno di Eric Clapton in Italia nel 2020 : biglietti in prevendita per i concerti di Milano e Bologna : Sono due le tappe del tour Italiano di Eric Clapton. Il musicista tornerà in Italia nel 2020 per due appuntamenti in programma rispettivamente a Milano e a Bologna. Il 6 giugno 2020 il concerto si terrà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e l'8 giugno 2020 sarà la volta dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). La notizia giunge oggi per la felicità dei fan nostrani di Eric Clapton che torna in concerto in Italia dopo anni di ...

Il ritorno dei Nada Surf in Italia nel 2020 - un unico concerto a Milano : biglietti in prevendita : L'ultimo album della band risale al 2016, You Know Who You Are, e nello stesso anno sono passati dal nostro Paese con due show: a quattro anni di distanza, il ritorno dei Nada Surf in Italia sarà uno degli appuntamenti da segnare in agenda per gli amanti della band americana che col suo alternative rock ha conquistato l'Europa. La band di Always Love, Popular, Inside of Love ed altre meravigliose ballate sognanti, malinconiche ed ...

Elliott : «Il Milan non è in vendita» : «Elliott smentisce categoricamente le voci riguardanti l’interesse di Bernard Arnault e del gruppo LVMH ad acquisire AC Milan. Elliott conferma che il Club non è in vendita». È quanto dichiarato all’Ansa un portavoce del fondo americano su una possibile vendita del club rossonero. L'articolo Elliott: «Il Milan non è in vendita» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Repubblica : Louis Vuitton/Milan - si tratta. Elliott spinge lo stadio per rendere appetibile la vendita : E’ da due mesi che negli ambienti parigini della moda circola la voce che Bernard Arnault, proprietario del gruppo Lvmh–Louis Vuitton, voglia acquisire il Milan. La notizia è stata smentita dalla multinazionale, ma i Milanisti si aggrappano alla speranza, scrive Repubblica. Il club non centra la Champions da 6 anni e anche in questa stagione ha iniziato male, con 3 sconfitte in 5 giornate. Hanno fatto peggio solo Spal e Sampdoria. I tifosi ...

Nuovo concerto di Billie Eilish a Milano a luglio 2020 per I-Days : prezzi biglietti in prevendita : La sua prima volta nel nostro Paese c'è stata nel febbraio 2018, poi un concerto quest'estate, nell'anno della consacrazione in classifica e un altro annunciato per i prossimi I-Days: il Nuovo concerto di Billie Eilish a Milano andrà in scena il 17 luglio 2020 sul palco del Milano Innovation District - Area Expo del capoluogo lombardo. Reduce da un clamoroso debutto col primo album in studio When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, che ha ...

Halsey a Milano nel 2020 - biglietti in prevendita per il concerto al Mediolanum Forum : Halsey a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia in programma al Mediolanum Forum di Assago il 13 febbraio. La notizia è di oggi: Halsey, dopo ave posizionato due singoli alla numero 1 della classifica radio USA per due settimane consecutive (è a prima artista nella storia della musica internazionale a vantare un stile traguardo), annuncia le date del tour mondiale che farà tappa anche in Europa. L'Italia l'accoglierà per ...

Altri stadi per Ultimo nel 2020 : da Torino a Firenze e Milano - biglietti in prevendita per le nuove date : Si aggiungono nuovi stadi al tour 2020 di Ultimo. Dopo i primi sold out in prevendita, il cantautorap annuncia l'aggiunta di nuovi eventi in programma per il 2020, alcuni dei quali sono raddoppi degli eventi esauriti. Il tour 2020 di Ultimo partirà il 29 maggio da Bibione (data zero) per far tappa a Torino mercoledì 3 giugno (nuova data). Dopo il sold out del 6 giugno a Firenze, l'evento viene raddoppiato: Ultimo sarà allo stadio Franchi ...