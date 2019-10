Incredibili coincidenze | infermiere giovanissime identiche assistono nella stesso

Fonte : baritalianews

(Di martedì 22 ottobre 2019) In Georgia negli Stati Uniti d’America, due gemelle di 26 anni che hanno deciso di intraprendere la stessa professione d’si sono ritrovati ad assistere a un parto gemellare nelloospedale dove 26 anni fa sono nate. Il parto gemellare è avvenuto all’ospedale Piedmont Athens Regional Medical Center di Athens, in Georgia. Il parto gemellare è avvenuto con l’aiuto delle dueanche esse, come le bambine appena nate,. Lehanno fatto si che la storia delle duegemelle Tori Howard e Tara Drinkard balzassero agli onori della cronaca. Il parto è avvenuto quasi un mese fa, il 25 settembre scorso, ma sta avendo un grandissimo risalto in queste ore. Tori una delle due gemelle ha spiegato che: “Ero entusiasta di fare assistenza a un parto con mia sorella – ma non mi è passato per la testa ...

nexusSEI_6 : RT @assurdistan: Quante incredibili coincidenze. - Barabba1 : RT @assurdistan: Quante incredibili coincidenze. - Spartaco67_ : RT @assurdistan: Quante incredibili coincidenze. -