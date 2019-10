Il look di Letizia di Spagna in Giappone delude | Sembra una tenda

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 22 ottobre 2019) Il suo stile è sempre impeccabile, minimal, sobrio ed elegante, tanto da averla trasformata in un’icona di stile. Questa volta, però, l’outfit didito ai più alquanto esagerato. La regina ha presenziato insieme al marito Felipe all’incoronazione dell’imperatore Naruhito in: per l’occasione ha sfoggiato un lungo abito floreale in seta verde con grandi fiori rosa e fucsia stampati e una cinta - verde anch’essa - in vita.A completare il, al posto del diadema un cerchietto rosa di Nana Golmar, preziosi orecchini con smeraldi e diamanti e una clutch rosa di Carolina Herrera. La regina, che ha abituato i media a degli outfit molto più sobri, è stata criticata per lo stile eccessivo, quasi pacchiano. Sicuramente non da lei. La stampa spagnola l’ha addirittura definita ...

