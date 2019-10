Fonte : tg24.sky

(Di martedì 22 ottobre 2019)lesu Tizianoe Laura Bovoli nell'ambito dell'inchiesta che lo scorso febbraio aveva portato al loro arresto per bancarotta ed utilizzo di false fatture (TUTTE LE TAPPE DELLA VICENDA). La procura diha chiuso il procedimento che vede indagati idell’ex premier, oggi leader di Italia Viva, insieme ad altre 19 persone. La difesa ha ora a disposizione 20 giorni per presentare nuove prove o memorie, prima della richiesta del processo. L'inchiesta sulla gestione di tre cooperative Al centro dell'inchiesta la gestione di tre cooperative: Delivery, Europe Service e Marmodiv. Secondo l'accusa Tizianoe Laura Bovoli avrebbero provocato "dolosamente" il fallimento di queste tre cooperative nascondendo i mancati versamenti delle imposte e le fatture per operazioni inesistenti. A partire dal 2009, anno in cui fu fondata la Delivery, i ...

SkyTG24 : Firenze, chiuse le indagini sui genitori di Renzi - cronaca_news : Bancarotta e false fatture, chiuse le indagini su Tiziano Renzi e Laura Bovoli - Piergiulio58 : Bancarotta e false fatture, chiuse le indagini su Tiziano Renzi e Laura Bovoli. -