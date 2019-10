Fonte : agi

(Di martedì 22 ottobre 2019) E' stato dichiarato cerebralmente morto il bambino di 6 anni che il 18 ottobre èdal secondo piano di una scala dellaPirelli di Milano. Gli accertamenti effettuati dall'ospedale Niguarda sono iniziati tamattina alle 9.53 e sono andati avanti per sei ore. Dopo l'analisi i medici si sono pronunciati definendo ladel piccolo. A quanto si è appreso, il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha deciso di non disporre l'autopsia, ritenuta non utile ai fini delle indagini. Il fascicolo nelle prossime ore passerà dall'ipotesi di reato di lesioni colpose a quella di omicidio colposo. Al momento a carico di ignoti ma presto arriveranno le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Da subito le condizioni del piccolo erano apparse gravi ai primi soccorritori e, trasportato all'ospedale Niguarda, dove era stato operato per ...

AltriMondiGazza : RT @Agenzia_Italia: Dichiarata la morte cerebrale per il bimbo caduto a scuola #Niguarda - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Dichiarata la morte cerebrale per il bimbo caduto a scuola #Niguarda - Agenzia_Italia : Dichiarata la morte cerebrale per il bimbo caduto a scuola #Niguarda -