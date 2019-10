Zingaretti a Non è l' Arena su La7 | gli italiani non sono coglioni

La7 - Zingaretti a M5s e Iv : “Basta polemiche - gli italiani non sono coglioni. Centrodestra unito? Serve alternativa o siamo tutti più deboli” : “Basta mettere paletti sui provvedimenti, il gioco a chi la spara più grande fa male a tutti. Gli italiani sono stanchi, ma non sono coglioni. Se si va avanti così fanno la rivolta”. A dirlo, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, su La7, è il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti. “Il Centrodestra è tornato unito in piazza San Giovanni” ha aggiunto, “per questo Serve un’alternativa ...

Governo - Zingaretti : “Basta col gioco a chi la spara più grande : gli italiani sono stanchi - non coglioni. Mantenere la parola o sarà la rivolta” : Nelle 48 ore di tensione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da una parte e il capo politico del M5s Luigi Di Maio e il leader di Italia Viva Matteo Renzi (per diversi motivi) dall’altra, è il segretario del Pd Nicola Zingaretti a cercare di mettere il freno alla corsa alla polemica che si è scatenata sulla manovra economica. Anzi, paradossalmente dopo che la manovra è stata approvata. Il leader lo fa usando un linguaggio ...

Governo - Zingaretti : “Il Pd farà di tutto per andare avanti ma se non ci sono risultati dobbiamo prenderne atto” : Nel giorno della tensione tra il premier Conte e il ministro Di Maio in vista del vertice di maggioranza di lunedì e del consiglio dei ministri dall’alleato di Governo arriva una rassicurazione parziale. “Il Pd farà di tutto per andare avanti e per dare stabilità ma se non ci sono risultati, nel Governo dobbiamo prenderne atto e dirlo agli italiani, e chi non ce l’ha fatta dovrà rispondere di questo” ha detto il segretario dem ...

Governo : Zingaretti - ‘spread è calato perché credibili - non ricominciamo con sgambetti’ : Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Nei quindici mesi precedenti sono stati bruciati per la non credibilità del Governo precedente 20 miliardi di euro di interessi bancari sul debito. Quando è cambiato il Governo lo spread è calato. Non ricominciamo con gli sgambetti”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti su La7 a ‘Non è l’arena’. L'articolo Governo: Zingaretti, ‘spread è calato perché credibili, non ...

Fdi : Zingaretti Non ha la maggioranza : Roma – Si sfalda la maggioranza che sostiene la giunta Zingaretti. I consiglieri del centrosinistra non fanno più nemmeno atto di presenza, presi nel vortice delle riunioni per definire i termini e le contropartite dell’inciucio con il M5 Stelle anche alla Regione Lazio. Le continue assenze di Zingaretti ormai dedito a tempo pieno al Partito Democratico esprimono mancanza di rispetto verso l’istituzione, ma ancora più grave è l’imposizione ...

Manovra - Zingaretti : “Soddisfatti - ci sono misure che volevamo - nonostante debiti del passato” : “Quella di oggi è stata una Direzione unitaria, daremo vita a gruppi dirigenti e a una segreteria unitaria”. A rivendicarlo, Nicola Zingaretti, segretario dem, a margine della Direzione del Partito democratico. Sulla Manovra, in attesa del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, il segretario Pd si dice ‘soddisfatto’: “Ci sono le misure che volevamo, per un’Italia più giusta e più verde. Non era facile, per i ...

Virginia Raggi - il Pd romano si agita dopo le parole di Zingaretti sulle non-dimissioni della sindaca. E c’è il caso del segretario cittadino : Il mezzo passo indietro c’è stato, ma le acque nel Pd romano (e non solo) sono ancora agitate. Due semplici frasi come “a Roma stiamo all’opposizione” e “no a un altro sindaco come Raggi” rappresentano il tentativo operato lunedì mattina da Nicola Zingaretti di mettere una pezza al pasticcio combinato venerdì sera, quando alla trasmissione Otto e Mezzo di La7 dal segretario nazionale dem (e presidente della Regione Lazio) si è lasciato scappare ...

Travaglio : “Grillo ha invitato il M5s a cambiare perché sta cambiando tutto. Il Pd di Zingaretti Non è quello di Renzi” : “Italia 5 Stelle? Grillo ha fatto un discorso in cui spiega che sta cambiando tutto. Quindi, invita il movimento a cambiare, riconoscendo chiaramente che con la Lega non si riusciva a cambiare. Quando mai la Lega è stata ambientalista? Ieri Berlusconi, alleato della Lega, a una domanda su Greta Thunberg ha risposto con una barzelletta sul Viagra e tre stangone svedesi”. E’ il commento del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, al ...

Sidoli : abbattimento cinghiali illegittimo - Zingaretti e Raggi non amano gli animali : Roma – Arrivano le parole di Rinaldo Sidoli, il portavoce di Alleanza, Popolare Ecologista, in merito alla delibera del Movimento Cinque Stelle sull’abbattimento dei cinghiali, bollata come illegittima dallo stesso Sidoli. “Siamo sconcertati per la Deliberazione n.190 della Giunta capitolina in materia di gestione del cinghiale nel territorio di Roma Capitale. Il testo prevede l’abbattimento selettivo degli ungulati. Una scelta ...