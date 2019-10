Tour of Guangxi 2019 | risultato quinta tappa | doppietta di Fernando Gaviria! Matteo

Fonte : oasport

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Seconda vittoria dialofperGaviria. Il colombiano della UAE Team Emirates, ha battuto nella volata di Guilin il tedesco Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) eTrentin (Mitchelton-Scott), nuovamente terzo per la quarta volta in cinque giorni. Grande beffa a danno della Deceuninck-Quick Step e della Bora-Hansgrohe dopo tutto il lavoro svolto nei chilometri finali che poi non è stato concretizzato. La superiorità in volata di Gaviria è stata veramente netta. La classifica generale resta invariata con lo spagnolo Enric Mas (Deceuninck-Quick Step) al comando davanti al colombiano Daniel Martinez (EF Education First). 212,2 chilometri per questafrazione con partenza da Liuzhou e arrivo a Guilin caratterizzata fin da subito da una fuga comprendente Ryan Mullen (Trek-Segafredo), Roy Goldstein (Israel Cycling Academy), Jay Thomson (Dimension Data) ...

