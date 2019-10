RICCARDO GUARNIERI E IDA PLATANO Uomini e Donne | ' non voglio farti star male | ma'

Uomini e Donne - anticipazioni Trono Over : Ida Platano e RICCARDO GUARNIERI ci riprovano? : Giovedì 17 ottobre 2019, si è svolta la registrazione delle nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne che andranno in onda prossimamente su Canale 5.Già durante questa settimana, abbiamo visto un riavvicinamento tra Ida e Riccardo, con quest'ultimo che aveva letto pubblicamente una lettera con la quale aveva dichiarato di provare ancora qualche sentimento nei riguardi della sua ex compagna.prosegui la letturaUomini e Donne, anticipazioni ...

Ida Platano e RICCARDO GUARNIERI lasciano Uomini e Donne/ Baci e balli passionali... : Ida Platano e Riccardo Guarnieri lasciano il trono over di Uomini e Donne: Baci passionali e balli roventi in studio prima dell'addio.

Ida Platano e RICCARDO GUARNIERI di Uomini e Donne : il colpo di scena definitivo che i fan aspettavano da tempo : Al trono over di Uomini e Donne è successo di tutto nella registrazione del 17 ottobre. Lo anticipa il sito Il Vicolo delle News, che rivela un vero colpo di scena nella storia di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Sì, un altro. L’ennesimo e totalmente inaspettato viste le ultime vicende. In tv, dopo l’ultima puntata andata in onda, li abbiamo lasciati così: il cavaliere ha letto in studio una lettera in cui dichiara il suo amore per la dama e ...

Spoiler U&D - Ida Platano a RICCARDO GUARNIERI : 'Voglio viverti di nuovo' : Sembra non avere fine la storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Puntata dopo puntata il loro capitolo si arricchisce di fatti sempre nuovi. Dopo tanti ripensamenti, dopo aver partecipato anche a Temptation Island, dopo le tante lacrime di Ida in studio, era arrivata inaspettata la lettera scritta da Riccardo Guarnieri dove confessava di essere ancora innamorato di Ida e di voler provare a ricominciare. Inattesa, la risposta di Ida Platano ...

Uomini e Donne/ RICCARDO GUARNIERI a 'caccia' di Ida : 'Sarà mia!' - trono over - : Uomini e Donne over, la sfilata degli Uomini accende il parterre: ecco cosa è successo durante l'ultimo appuntamento televisivo.

Uomini e donne : RICCARDO GUARNIERI verso Roma - probabile ritorno nel dating show (RUMORS) : Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno monopolizzato su di sé l'attenzione delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e donne. L'ex coppia, che circa un anno fa aveva deciso di lasciarsi, si è sempre resa protagonista di diverse inversioni di rotta, come dimostrato dalla recente puntata trasmessa su Canale 5. Lui, infatti, ha scritto una lettera in cui ha dichiarato di essere ancora innamorato di Ida e lei ha vacillato, scatenando la ...

Uomini e Donne - RICCARDO GUARNIERI : "Ida Platano? Farò di tutto per cambiare" : Riccardo Guarnieri, protagonista di un bollente spogliarello durante l'ultima sfilata maschile del trono over, intervistato da 'Uomini e Donne Magazine', ha raccontato, per la prima volta, i motivi che l'hanno spinto a scrivere una lettera all'ex fidanzata Ida Platano nel tentativo di riconquistarla dopo mesi di silenzi e recriminazioni: Le parole che ho scritto a Ida sarebbero dovute uscire dal mio cuore già da tempo, solo che quando siamo ...

Uomini e Donne - RICCARDO GUARNIERI nud0 (foto e video) : ...

RICCARDO GUARNIERI - lettera d'amore per Ida Platano/ Uomini e Donne : 'dopo un anno..' : Riccardo Guarnieri e la lettera d'amore per Ida Platano. Grandi emozioni nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne.

Uomini e Donne - RICCARDO GUARNIERI show con Ida Platano. E Maria De Filippi : “Sei un cretino” : Ancora una volta Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati i protagonisti assoluti del trono over. La puntata di Uomini e Donne andata in onda lunedì 14 ottobre ha finalmente mostrato il dietrofront del cavaliere di Taranto, anche se non senza l’insistenza della padrona di casa, ovvero Maria De Filippi. In breve Riccardo voleva leggere una lettera d’amore per riconquistare Ida e chiedergli di tornare insieme ma nel corso della puntata ha avuto ...

Ida Platano gela RICCARDO GUARNIERI : Non lo amo più. Lui lascia Uomini e Donne : La soap opera che vede coinvolti Ida Platano e Riccardo Guarnieri del trono over di Uomini e Donne potrebbe essere giunta a conclusione con un finale del tutto inaspettato. In una delle ultime registrazioni della versione senior del dating show, Riccardo aveva deciso di riconquistare Ida scrivendole una lettera. Una decisione maturata dopo che lei ha iniziato ad uscire con Armando Incarnato, cavaliere grazie al quale sembrava essere tornata a ...

Uomini e Donne : lascia lo studio in lacrime. È finita tra Ida Platano e RICCARDO Guarnieri : Uomini e Donne, è successo davvero di tutto durante l’ultima registrazione del trono over. Dalle anticipazioni, svelate dal sito Il Vicolo delle News, emerge che tra Gemma Galgani e Jean Pierre è scattato un bacio durante un’uscita a Roma. Un bacio a stampo, ma considerando che fino a pochi giorni prima lui diceva di vederla solo come un’amica quel gesto deve essere sembrato un gran traguardo per la Galgani. Poco dopo, però, in studio, per la ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Lacrime Amare per RICCARDO Guarnieri! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: una coppia annuncia il matrimonio. Forte litigio tra Pamela Barretta ed Enzo Capo. Ida fa un annuncio importante che porta Riccardo ad abbandonare lo studio in Lacrime! Anticipazioni Uomini e Donne Over: forte delusione per Gemma Galgani! Ida Platano fa una confessione che destabilizza fortemente Riccardo Guarnieri! Presso gli studi Titanus di Roma si sono svolte le nuovissime registrazioni Uomini e Donne ...

Ida Platano stufa di RICCARDO Guarnieri? Lei : “Voglio di più!” : Ida Platano del Trono Over senza freni: “Voglio un uomo sicuro e che ami mio figlio” Nel Trono Over oltre alla dama torinese Gemma Galgani c’è anche un’altra protagonisa che, con la sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri, ha appassionato milioni di telespettatori. Si sta parlando ovviamente di Ida Platano che ha rilasciato una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine dove ha parlato delle sue storie ...