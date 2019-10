Razzismo | in Inghilterra arrestati due tifosi per il match sospeso di FA Cup

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 21 ottobre 2019) “Ilè una priorità” in. E viene trattato come un reato grave, anche a margine di una partita di calcio. Due uomini sono statiper insulti razzisti durante ildi FA Cup tra Haringey Borough e Yeovil (quarto turno di qualificazione). I padroni di casa avevano deciso di abbandonare il campo per colpa dei cori, seguiti anche dagli avversari, con la partita sospesa definitivamente al 64′. Vittima principale il portiere Valery Douglas Pajetat, bersaglio di offese e sputi da parte di un gruppo didella squadra ospite poco prima di dover parare un rigore. Ma il manager dell’Haringey, Tom Loizou, ha affermato che anche il suo difensore Coby Rowe è stato pesantemente insultato. I due uomini fermati hanno 23 e 26 anni – scrive il Guardian – ed entrambi sono in custodia presso una stazione di polizia del Somerset. Gli ...

