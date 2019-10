Meghan Markle | Quando incontrai Harry mi avvertirono | i tabloid ti distruggeranno

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 21 ottobre 2019) “ho incontrato per la prima volta il mio attuale marito, i miei amici erano davvero contenti per me, perché mi vedevano felice. Ma mi hanno subito avvertito: ‘I media britannici ti’”. A parlare è, in un’intervista rilasciata per il documentario ITV dedicato a lei e il principe. La duchessa di Sussex ha parlato al conduttore Tom Bradby, amico di lunga data di, degli avvertimenti che le persone intorno a lei le davano nei mesi precedenti al matrimonio con il principe. Avvertimenti che si sono poi concretizzati nella realtà. A riportare le anticipazioni dell’intervista è il Guardian. La duchessa ha confessato di aver vissuto un anno molto difficile e ha rivelato di non avere mai avuto idea di tutto ciò che avrebbe dovuto affrontare dopo il matrimonio. “i ...

