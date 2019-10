Magic | The Gathering | giocatore professionista si esprime a favore delle proteste a Hong

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 21 ottobre 2019) In seguito ad un'importante vittoria al Mythic Championship di questo weekend, ildi: The, Lee Shi Tian ,ha sfruttato i riflettori puntati su di se in occasione della vittoria proprio per inneggiare alleche stanno avvenendo aKong.In particolare il ragazzo ha mandato un messaggio di supporto, dichiarando che le azioni di Blitzchung lo hanno ispirato molto. Visibilmente emozionato, il ragazzo ha aggiunto: "La vita è stata molto dura nella mia città nataleKong. E'così bello poter giocare da uomo libero!".Come ben saprete precedenti dichiarazioni simili aKong sono state punite con il ban, emblematico è il caso proprio di Blitzchung, il quale è stato censurato proprio da Blizzard. Fa piacere vedere che in questo caso la prassi non si è ripetuta, e il giovane vincitore ha potutore il suo ...

