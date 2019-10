Esecuzione immobiliare e certificazione ventennale carente 567 cpc

Fonte : fanpage

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Cassazione 11.6.2019 n 15597 Nell'espropriazione forzatanon si condivide la tesi per la quale i certificati delle iscrizioni e trascrizioni limitati ai 20 anni ex 567 cpc, sarebbero idonei a consentire la vendita i beni pignorati. Al contrario, risalire all'ultimo acquisto, idoneamente trascritto, anche se ultra, a favore dell'esecutato o dei suoi danti causa, è necessario per dare attendibilità alle risultanze infraventennali cui si è riferito il legislatore.

