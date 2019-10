Una partita per due | Milik e Meret

Mihajlovic - contro la Juve non è Una partita come le altre : quando fu ad un passo dalla panchina bianconera : Dopo la pausa per le Nazionali torna il campionato di Serie A, si gioca l’8^ giornata del massimo torneo italiano, turno che regala interessanti incroci per scudetto e salvezza ma anche storie che riguardano la vita dei protagonisti anche fuori dal rettangolo di gioco. E’ il caso di Juventus e Bologna, partita che può dare indicazioni per la classifica di entrambi, la squadra di Maurizio Sarri infatti è reduce dal successo in ...

Corea del Nord contro Corea del Sud - Una partita fantasma : Il match di qualificazione al Mondiale 2022 tra Corea del Nord e Corea del Sud rischia di avere zero tifosi presenti. Sugli spalti in pochissimi, soltanto alcuni tifosi neutrali. E’ presente Gianni Infantino, numero uno della Fifa. Nessun esponente della stampa. Il motivo? Il clima tesissimo tra le due nazioni, come scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito. Pyongyang ha escluso tutti. Allo stadio Kim-Il sung finisce 0-0 e la partita non ...

CorSport : Callejon è una macchina atleticamente perfetta. Mai Una partita saltata per infortunio : Contro il Verona, Josè Maria Callejon sarà in campo fin dal primo minuto. Sarà la sua decima presenza in stagione. Lo spagnolo è uno dei giocatori più impiegati da Ancelotti. Callejon si è allenato a Castel Volturno durante tutta la sosta del campionato, poi si è goduto un weekend a Parigi con la famiglia per staccare la spina, scrive il Corriere dello Sport. Inamovibile sia con Benitez che con Sarri che con Ancelotti, ha totalizzato in azzurro ...

Francia-Turchia - 600 poliziotti e 1400 steward per Una partita ad alta tensione : Una sfida ad alto rischio quella di oggi tra Francia e Turchia in programma allo Stade de France. Secondo quanto scrive Tuttosport, la Prefettura di Parigi ha raddoppiato la presenza delle forze dell’ordine rispetto ad un comune altro incontro di calcio. Proprio per la difficile situazione politica tra Francia e Turchia dopo le critiche di Macron all’offensiva ordinata da Erdogan in Siria. Allo stadio saranno presenti 600 poliziotti. ...

Il capo della polizia filippina si è dimesso dopo uno scandalo su Una partita di droga : Stamattina il capo della polizia filippina Oscar Albayalde si è dimesso dopo uno scandalo su una partita di droga. Durante un’inchiesta portata avanti dal Senato alcuni testimoni hanno raccontato che nel 2013 Albayalde coprì alcuni agenti della provincia di Pampanga, di cui era

Una carovana di circa 2mila migranti partita dal Messico si avvicina al confine con gli Stati Uniti : Una carovana di circa 2mila migranti si è formata in Messico e si sta dirigendo ora verso il confine con gli Stati Uniti. I media locali sottolineano come questa carovana, a differenza di quelle formatesi lo scorso anno, sia nata in maniera spontanea fra i migranti bloccati al confine proprio nell'anniversario della scoperta dell'America, un giorno ricordato come l'Incontro fra due Mondi.Continua a leggere

Tennis - Matteo Berrettini in vista della semifinale di Shanghai : “Sono contento del mio livello di gioco - voglio fare Una grande partita” : Matteo Berrettini continua la sua marcia trionfale a Shanghai (Cina), sede del Masters 1000 di Tennis. L’azzurro ha ottenuto il pass per le semifinali sconfiggendo un rivale (n.5 del mondo) come l’austriaco Dominic Thiem, che nella scorsa settimana si era aggiudicato il torneo a Pechino, mettendo in mostra un gioco aggressivo e convincente. Tuttavia, ad aver impressionato tutti è la costanza messa in mostra dal romano. Pochi cali da ...

ATP Shanghai – Berrettini avverte Zverev : “farò Una grande partita - riesco finalmente a giocare un tennis aggressivo” : Il tennista romano ha commentato il successo ottenuto su Thiem, concentrandosi poi sul duello in semifinale con Zverev Matteo Berrettini è in semifinale nel Masters 1000 di Shanghai, un risultato pazzesco figlio dell’impresa compiuta oggi al cospetto di Dominic Thiem, steso in due set al termine di una prestazione impeccabile. AFP/LaPresse Un successo che permetterà al giocatore romano di scavalcare Fognini e salire all’11° ...

Siria - nella mia terra devastata anche i curdi hanno giocato Una partita sporca : “Arrivano i curdi… oggi i turchi”. E’ un grido al lupo al lupo. Della Siria non se ne parlava più tanto, anzi. Era relegata nell’angolo. Sporadici spiragli di luce, fatti di flash di agenzia o di reportage scritti da giornalisti cowboy, la colpivano solo ogni tanto. Prendiamola un attimo alla lontana, la questione della Siria: non è mai stata contestualizzata ma vissuta solo con sentimentalisti ciechi. I curdi, ad ...

Cosenza. Salvatore Figliuzzi morto per un malore avuto durante Una partita di calcetto : Ha accusato un malore alla partita di calcetto ed è morto a soli 18 anni. Salvatore Figliuzzi è deceduto sotto

Biasin : Inter-Juve non è solo Una partita. Non facciamo finta che valga tre punti : La partita di stasera tra Inter e Juve non è una partita qualunque. Non vale certo solo tre punti, scrive Fabrizio Biasin su Libero. Ci sono molte più cose in ballo. Rapporti pregressi, tradimenti, scontri personali e societari. Inter vs Juve è Conte vs Agnelli Innanzitutto perché sulla panchina dell’Inter c’è Conte. I tifosi bianconeri, che un tempo lo applaudivano come loro condottiero, non lo hanno perdonato del tradimento e ...

Inter-Juventus - il ricordo di Cambiasso : “Una partita che non scorderò mai” : Inter-Juventus : A poche ore dal fischio d’inizio arriva il ricordo di Esteban Cambiasso, ai microfoni di Sky. L’ex centrocampista dell’Inter si è soffermato sul match del 2008, conclusosi con la vittoria dell’Inter grazie ad una rete siglata da Muntari. Inter-Juventus, Cambiasso ricorda la vittoria del 2008 “L‘Inter-Juve che non dimenticherò mai è quello del 22 novembre 2008. Il motivo? La nascita della mia ...