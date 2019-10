Tu Si Que Vales 2019 | Tip e Tap della scuderia Gerry in collegamento da…New York

“Oddio!”. Tu sì Que Vales - terribile incidente per i due giovani artisti : paura in studio. Le immagini : Piccolo ma preoccupante incidente nel corso della prima puntata di Tu sì que vales. Per chi l’ha visto in diretta potrà ricordare l’esibizione dei Fratelli Rossi, un duo composto da due giovani artisti, fratelli anche nella vita, Alejandro e Ricardo. Ma cosa è successo? I due dovevano creare una serie di evoluzioni sul palco con uno dei due che, spalle al pavimento, doveva riuscire a far ruotare l’altro aiutandosi solo con i piedi. Durante uno ...

Sabrina Ferilli incanta a Tu si Que Vales - l’attrice romana per la sua prima da giudice si mostra con vestito con una scollatura da capogiro : Una Sabrina Ferilli in grande forma quella che si è vista nella prima serata tv di ieri al programma Tu si que Vales. l’attrice molto famosa romana sarà per tutta la nuova stagione, il nuovo giudice popolare prendendo il posto di Iva Zanicchi e di Mara Venier. La Ferilli è stata accolta dal pubblico dello show, andato in onda nella serata di ieri su canale 5, da un lunghissimo applauso. l’attrice si è presentata con un vestito ...

Imbarazzo a Tu si Que Vales - Sabrina Ferilli agli acrobati : 'Avevate il sospensorio?' : Ieri, sabato 19 ottobre, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di Tu si que vales, programma condotto da Martin Castogiovanni, Belen Rodriguez e Alessio Sakara. Oltre ai giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari, c'era anche la nuova giurata popolare Sabrina Ferilli. Come sempre, non sono mancati i siparietti simpatici che hanno reso interessante e divertente lo show. Uno in particolare è stato quello con la ...

Tu Sì Que Vales - Maria al fan di Ramazzotti : “Se vinci lo show è un furto” : Tu Si Que Vales, l’imitatore di Eros Ramazzotti è una campana ma passa. Maria De Filippi: “Non puoi vincere il programma. No, sarebbe un furto” Grasse risate a Tu Sì Que Vales, che oggi sabato 19 ottobre ha visto sbarcare sul palco Massimo, fan sfegatato di Eros Ramazzotti. Peccato che rispetto al cantautore romano poco […] L'articolo Tu Sì Que Vales, Maria al fan di Ramazzotti: “Se vinci lo show è un furto” ...

Sabrina Ferilli - paura a Tu sì Que vales. Lei sbotta con la De Filippi : Sabrina Ferilli sbotta contro Maria De Filippi a Tu sì que vales Prima puntata di Tu sì que vales dell’edizione 2019 già ricca di siparietti divertenti grazie alla veracità di Sabrina Ferilli, la nuova giudice popolare (ha preso il posto di Iva Zanicchi). Nel corso della puntata è arrivato sul palco un artista russo che si è detto in grado di mettere in equilibrio degli oggetti strani. Dapprima è riuscito a mettere in equilibrio un ...

Tu sì Que Vales - giuria senza parole. Gerry Scotti : “Impressionante” : Tu sì que vales, Gerry Scotti senza parole: “Una roba mai vista!” Prima puntata della nuova edizione di Tu sì que vales: Tip e Tap hanno già divertito i giudici e il pubblico in studio con la complicità di Gerry Scotti (manager della sua speciale Scuderia di talenti). Dopo l’esibizione dei tre fratellini Gargarelli che hanno ballato lo swing su una base ‘house’ è stata la volta di due artisti acrobati che, con ...

