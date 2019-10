Ora solare | torna il 27 ottobre ma la commissione Ue propone di abolire questa realtà

Ora solare - domenica 27 ottobre ci sarà il cambio dell'orario : lancette indietro : Quando scatta l'ora solare nel 2019? È la domanda che tantissimi italiani si stanno ponendo in questi ultimi giorni di ottobre. È infatti consuetudine, ormai, che l'ultima domenica di ottobre si passi dall'ora legale a quella solare. Dunque tra la notte del 26 e 27 ottobre le lancette dovranno essere portate indietro di un'ora e precisamente dalle 3 di notte si dovrà passare alle 2. L'autunno è ormai ben inoltrato (anche se in alcune zone del ...

Tosse - mal di gola e raffreddore : le infezioni respiratorie “aumenteranno nelle prossime settimane - anche a causa dell’Ora solare” : Tosse, mal di gola e raffreddore: colpito mezzo milione di bambini e adolescenti italiani. “In base ai dati che ho elaborato, attualmente abbiamo una situazione di morbilità simile a quella che negli ultimi 5 anni abbiamo rilevato alla fine del mese di settembre, cioè 10 giorni dopo l’apertura delle scuole. Insomma, quest’anno la prima epidemia di raffreddore dopo la ripresa delle lezioni è arrivata in ritardo, complice il ...

Energia : Ef Solare Italia - con stOrage benefici potenziali per 2 - 6 mld in 10 anni : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – In un’ipotesi di totale ottimizzazione della gestione degli storage raggiungere gli obiettivi di diffusione al 2030 previsti dal Pniec porterebbe benefici potenziali ai consumatori per 2,6 miliardi di euro grazie alla riduzione del Pun medio determinata dal time-shifting della produzione rinnovabile. Il dato è contenuto nello studio ‘storage: overview, regolazione e business plan in ...

Energia : Ef Solare Italia - con stOrage benefici potenziali per 2 - 6 mld in 10 anni (2) : (AdnKronos) – Nonostante la prospettiva di una forte riduzione dei costi delle tecnologie di storage, è evidente come gli investimenti in questo settore siano frenati dall’incertezza sull’evoluzione del quadro regolatorio Italiano. Lo studio ha, infatti, mostrato come i Paesi europei in cui si riscontra il maggior numero di progetti sono l’Uk e la Germania, dove è presente una regolazione per la partecipazione degli ...

