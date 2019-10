Fonte : blogo

(Di domenica 20 ottobre 2019) Io nonda Barbara D'questa sera, nonostante abbiano pubblicizzato che ci sarei andato. Vi dico perché, anche sedinamiche che andrebbero tenute riservate. Maesausto di tutte quelle assurdità che poi si dicono e si scrivono sul mio conto, fasulle, frutto di una non conoscenza dei fatti.solo un incontrollato mare di delirio impietoso e impreciso, su cui cercherò di aprirvi gli occhi perché le cose prima di essere giudicate vanno conosciute e valutate. Perché arrivo all'ultimo momento a dire: non ci? Semplice, perché io che non cilo dico sin dalla prima volta che mi viene richiesto, gentilmente. E rispondo altrettanto gentilmente no, grazie, ringrazio tanto ma no. E dopo un giorno ritornano e io rispondo ancora no. Mi chiedono perché. Non è il mio mondo, rispondo, non guardo la tv, non ho tempo, sto lavorando e quel mondo non mi appartiene. Ma ti ...

SerieTvserie : Morgan diserta Live - Non è la d'Urso: 'Non ci vado, sono esasperato' - Unf_Tweet : @InArteMorgan diserta Live-Non è la d'Urso: 'Le altre volte sono stato trascinato' -