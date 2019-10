Lo studente a scuola con un fucile semina il panico | l’insegnante lo disarma con un

SCUOLA/ Due studentesse - 16 anni - : non vi chiediamo di farci votare - ma di ascoltarci : I 16enni vogliono davvero il voto? A SCUOLA se ne parla. "Diventare grandi non vuol dire avere più potere". La lettera di due studentesse, Gaia e Maria

Corteo studentesco contro tagli e alternanza scuola-lavoro rinnovata : ‘Fioramonti dimettiti’ : Roma – Stamattina sono scese in piazza decine di scuole romane con lo slogan “NON SAREMO I VOSTRI SCHIAVI”. La protesta studentesca punta il dito contro la proposta della nuova alternanza, scritta dal precedente governo e non ancora approvata dal Ministro Fioramonti, che diminuisce il monte ore minimo obbligatorio ma permetterebbe a scuole e aziende di aumentare in modo illimitato la durata degli stage per gli studenti. Inoltre la nota di ...

Pavia : trovato con hashish a scuola - arrestato studente : Milano, 8 ott. (AdnKronos) - E' stato trovato a scuola con 15 grammi di hashish, suddivisi in dosi, pronti per la vendita. Un ragazzo di 17 anni, a Pavia, è stato arrestato dai carabinieri nell'ambito del servizio 'scuola Sicure'. I militari hanno poi perquisito la casa del giovane dove è stato trov

Torino - studentessa vittima di ricatto hard a scuola : “Facci i compiti o diffondiamo le foto” : La ragazza vittima di due amici di scuola che l'avevano fotografata in scatti intimi proprio all'interno dell'edificio scolastico durante i corsi di recupero. I due chiedevano piccoli favori come fare i compiti o pagare la pizza ma a causa della continua minaccia, la giovane era crollata in uno stato di prostrazione psicofisica.Continua a leggere

Nigeria - commando armato fa irruzione in una scuola : rapite sei studentesse : Terrore a Kaduna, in Nigeria, dove un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione in una scuola privata e sequestrato sei studentesse e due insegnanti. Immediatamente sono scattate le ricerche da parte della polizia: una settimana fa in una scuola coranica trovati 500 uomini e bambini legati alle catene.Continua a leggere

Hong Kong - gravi ma stabili le condizioni dello studente ferito dalla polizia. In centinaia al sit-in di protesta davanti alla sua scuola : “Niente rivoltosi, solo tirannia“: è questo lo slogan urlato da centinaia di cittadini di Hong Kong che – in abiti neri, maschere antigas ed elmetto da cantiere – si si sono radunati di fronte alla scuola frequentata da Tsang Chi-kin, il manifestante di 18 anni ferito al torace da un proiettile sparato martedì dalla polizia durante gli ennesimi, violenti, scontri tra i manifestanti pro-democrazia e le forze ...

Finlandia - studente armato di spada in una scuola : un morto e dieci feriti : E’ successo nella città di Kuopio, la polizia ha reagito sparando: l’aggressore è stato fermato ed è tra le persone ferite

Taranto : studente in arresto cardiaco a scuola - il professore gli salva la vita : Uno studente di 17 anni ha avuto un arresto cardiaco mentre era a scuola, durante l'ora di educazione fisica. L'insegnante ha eseguito il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi e gli ha salvato la vita. È successo a Taranto, presso l'Istituto Iiss Pacinotti. Ragazzo colto da un arresto cardiaco: assistito dal professore non ha subìto esiti neurologici Intorno a mezzogiorno della giornata di oggi, 26 settembre, la classe dell'Istituto ...

Taranto : studente 17enne ha arresto cardiaco a scuola - salvato da prof : Un insegnante di scienze motorie ha salvato uno studente di 17 anni, che ha avuto un arresto cardiaco a scuola durante l’ora di ginnastica. È successo all'Istituto Iiss Pacinotti di Taranto. L’arresto cardiaco del 17enne e l’intervento del prof Intorno a mezzogiorno, il ragazzo si stava riscaldando con i compagni quando, durante la corsa, è caduto a terra. Il professore Mauro Alessano si è subito avvicinato per capire cosa stava succedendo: si è ...

studente pestato da due compagni di scuola - batte la testa e muore a 13 anni : Una lite a scuola, il pugno sul volto e il dramma. Diego è morto a 13 anni per aver sbattuto la testa contro un pilastro di cemento durante un pestaggio messo in atto da due compagni di...

Bambino autistico espulso da scuola - le mamme dei compagni esultano : “ Non si può sacrificare un’intera classe per un solo studente” : Una storia assurda e inconcepibile quella avvenuta in un istituto religioso argentino nel pieno centro di Buenos Aires. L’istituto di Sant’Antonio da Padova ha reso nota la notizia dell’espulsione da scuola di Bambino affetto da sindrome di Asperger. A farlo espellere sono state le mamme degli altri alunni che subito dopo la divulgazione della notizia hanno festeggiato sul loro gruppo di WhatsApp: “Finalmente una buona ...

Lecce - studente morì a scuola cadendo : condannata la preside : È stata condannata a otto mesi di reclusione, per omicidio colposo in concorso, la preside, Giovanna Caretto, 58enne di Surbo (in provincia di Lecce), della succursale del liceo "Cosimo De Giorgi" di Lecce per la morte di Andrea De Gabriele. Si tratta di un alunno che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, originario di Campi Salentina (Comune in provincia di Brindisi), che l'8 gennaio del 2014 morì precipitando da un lucernario della scuola nel ...

Una preside di Scampia ha vietato a uno studente con le treccine blu di entrare a scuola : Una pettinatura che non piace alla dirigenza scolastica e per lo studente scatta il divieto di entrare in aula. Come riporta il Corriere, a un ragazzino di 12 anni di Scampia è stato vietato di seguire le lezioni con i suoi compagni per il colore dei suoi capelli: per la preside dell’istituto Alpi-Levi di Scampia quelle treccine blu non erano adeguate.Scampia, studente con le treccine blu: preside gli vieta l’ingresso ...

La studentessa indossa una maglietta troppo scollata - il preside decide di sospenderla dalla scuola per 10 giorni : E’ successo negli Stati Uniti d’America. Un preside inflessibile ha sospeso un’alunna per un motivo incredibile, la ragazzina indossava una maglietta troppo scollata. Il fatto è avvenuto all’Hickory Ridge High School in Carolina del Nord. La studentessa indossava una maglietta leggermente scollata che lasciava intravvedere le spalle. Il preside è stato inflessibile si è avvicinata alla ragazza mentre era a mensa e le ha chiesto ...