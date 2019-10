Tragedia nel Cuneese | morto bimbo di 3 anni travolto da un vaso

Tragedia nel Salento - pota gli ulivi e muore dissanguato : Valentina Dardari Gli è sfuggita la motosega che stava usando e così gli ha reciso il polso. Lo hanno trovato i familiari preoccupati nel non vederlo rientrare Tragedia nelle campagne di Melendugno, in provincia di Lecce, dove un pensionato è morto dissanguato. Il 67enne stava potando gli ulivi quando improvvisamente deve aver perso la presa della motosega che aveva in mano che, impazzita, gli ha reciso il polso. Paolo Pascali è ...

Tragedia nel mondo del calcio : calciatore si schianta contro un palo : è morto sul colpo [NOME e DETTAGLI] : Sono ore tristi per il mondo del calcio, un calciatore è morto nelle ultime ore a causa di un terribile incidente. Non c’è stato nulla da fare per il 22enne Federico Tomei, la Smart guidata dal giovane si è schiantata contro un palo della luce nella zona della Borghesiana, secondo i rilievi scientifici non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. Sono ancora tutte da verificare le cause dell’incidente, fra le ipotesi più ...

«La Tragedia moderna è nelle piccole cose E io la porto a teatro» - : Stefania Vitulli Regista, scrittore e attore, ora dirige il ciclo dei Classici all'Olimpico di Vicenza Stefania Vitulli I classici a teatro sono l'incubo e il sogno di ogni grande direttore artistico: qual è la chiave per trasformarli in linfa vitale e innovativa nella contemporaneità? È il dilemma che ha attraversato anche Giancarlo Marinelli, che - scrittore, regista, drammaturgo, attore - su eredità e appartenenza storica e familiare ci ...

La Tragedia della tossicodipendenza torna nella vita di Demi Lovato. Il paradiso ha un nuovo angelo : Non è una vita facile quella di Demi Lovato La celebre pop artist che nel luglio del 2018 è stata ricoverata per overdose, tutti i giorni deve affrontare lo spettro della tossicodipendenza. Ora sta riacquistando le forze, sta continuando a seguire gli incontri ed è coccolata dalla sua famiglia. Scampato il pericolo, l’artista però deve comunque fare i conti con il dramma della tossicodipendenza, a causa della morte di un suo carissimo ...

Tragedia nel Foggiano. Agente penitenziario uccide moglie e figlie : Ancora da capire cosa abbia innescato la furia omicida di Ciro Curcelli, assistente capo di polizia penitenziaria, che ha ucciso moglie e figlie prima di ammazzarsi con la pistola di ordinanza. Tragedia nella notte a Orta Nova, comune in provincia di Foggia, dove un Agente della polizia penitenziaria, Ciro Curcelli, di 53 anni, ha ucciso con un colpo di pistola la moglie le sue due figlie, di 12 e di 18 anni. Subito dopo la Tragedia ha rivolto ...

Tragedia nel mondo del ciclismo – Iannelli si schianta in volata : morto dopo 36 ore d’agonia : Giovanni Iannelli non ce l’ha fatta: morto nella notte il giovane ciclista dilettante protagonista di un terribile incidente in volata Il mondo del ciclismo è a lutto: Giovanni Iannelli, il giovane corridore dilettante, caduto durante una volata in una gaa a Molino deiTorti, è deceduto dopo 36 lunghe ore di agonia nell’ospedale di Alessandria. Il 22enne del Team Hato Green Tea Beer, dopo un contatto con altri corridor è andato ...

Tragedia nel mondo dello spettacolo - muore il tenore Marcello Giordani : Una morte che lascia sgomento nel mondo dello spettacolo e della canzone lirica è quella del celebre tenore Marcello Giordani. Il tenore è morto a causa di un arresto cardiaco all’età di 56 anni nella sua abitazione di Augusta, in provincia di Siracusa. Un grave infarto, secondo i medici che hanno soccorso l’artista, è stato a ucciderlo. Marcello Giordani è morto nel primo pomeriggio di oggi 5 ottobre. Nella sua casa sono subito ...

Notizie del giorno- La Juventus prepara il dopo-Ronaldo - Tragedia nel calcio - deferito il Pescara : LA Juventus E IL DOPO RONALDO – Cristiano Ronaldo è sicuramente un punto di riferimento in casa Juventus sia per quanto riguarda il campo che per l’aspetto del marketing, l’acquisto del portoghese ha rappresentato dunque un affare per i bianconeri sia dentro che fuori il rettangolo di gioco. Fino al momento CR7 ha trascinato la Juventus, nella scorsa stagione la Juve ha vinto l’ennesimo scudetto ed anche l’avvio del 2019 è stato ...

Trieste : Patuanelli - ‘profondo cordoglio per agenti uccisi - Tragedia immane’ : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “Profondo cordoglio per la morte dei due agenti uccisi in una sparatoria avvenuta davanti alla questura di Trieste. Due lutti che solcano l’anima, una tragedia immane. Sono vicino alla famiglia e alle forze dell’ordine”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.L'articolo Trieste: Patuanelli, ‘profondo cordoglio per agenti uccisi, tragedia immane’ ...

Tragedia nel mondo del calcio : malore in palestra - muore calciatore di 31 anni [NOME E DETTAGLI] : Tragedia nel mondo del calcio, è morto a soli 31 anni Isaac Promise, calciatore degli Austin Bold. Il giovane nigeriano, argento ai Giochi di Pechino 2008 con la sua nazionale, è deceduto per un malore fulminante mentre si trovava nella palestra del suo appartamento a Austin, in Texas E’ stato il presidente degli Austin Bold, Bobby Epstein, a darne notizia tramite i social: “La sconfitta più grande che una squadra può subire ...

Tragedia nel mondo del calcio - è morto Giorgio Squinzi : era il proprietario del Sassuolo : Il patron del club neroverde è venuto a mancare improvvisamente nella giornata di oggi, lasciando sgomento l’intero calcio italiano Una notizia terribile scuote il calcio italiano, è morto infatti Giorgio Squinzi, proprietario del Sassuolo. L’imprenditore italiano si è spento nella serata di oggi all’età di 76 anni a causa di una lunga malattia, lasciando sgomento il club neroverde e l’intera Serie ...

Migranti - doppia Tragedia nel Mediterraneo : morti sette marocchini - al largo della Libia si capovolge un barcone con 50 a bordo : tragedia nelle acque del Marocco. sette Migranti marocchini, sei uomini e una donna, sono stati trovati morti al largo di Ain Harouda, a nord-est di Casablanca. Soccorsi in viaggio per raggiungere un altro barcone con 50 Migranti a bordo che stava navigando al largo delle coste della Libia