Melendugno | si recide il polso con la motosega mentre pota gli ulivi | muore dissanguato

Fonte : fanpage

(Di sabato 19 ottobre 2019) Un uomo di 67 anni è mortodopo essersi reciso per sbaglio l'arteria radiale delsinistro: l'incidente è avvenutol'uomo era in campagna perre alcuni alberi di ulivo in un suo terreno. Il 67enne si è colpito il braccio con unaa scoppio. A trovare il cadavere dell'uomo riverso nel sangue è stata la moglie.

