Carabinieri gli sequestrano la macelleria | marocchino li aggredisce con bombola di gas

Le Iene - lo scherzo a Tina Cipollari : “Tuo figlio pieno di debiti per le corse clandestine”. Lei : “Sto morendo. Lo voglio portare in riformatorio. Chiamo i Carabinieri” : “Le Iene” hanno fatto passare una brutta giornata a Tina Cipollari, l’opinionista di Uomini e Donne a cui hanno fatto credere che il figlio Matias (complice della trasmissione di Italia 1) fosse coinvolto in un giro di corse clandestine con la sua minicar. Tutto è iniziato con una chiamata arrivata alla Cipollari da un’officina (anch’essa complice) in cui il ragazzo ha fatto modificare il motore della macchina, ...

Carabinieri multano un uomo per 250 euro e gli tolgono 5 punti dalla patente perchè era al telefono in bici! : Una sanzione che farà molto discutere quella inflitta a un uomo che era in giro nel centro di Cosenza con una bici. L’uomo ha dovuto rispondere al cellulare perchè era una telefonata attesa e molto importante di lavoro. Una pattuglia di Carabinieri ha fermato l’uomo e, dopo aver chiesto i documenti di riconoscimento, lo ha sanzionato con una multa pecuniaria di 250 euro e inoltre, fatto molto strano, gli ha tolto 5 punti ...

Agente penitenziario uccide la moglie e le figlie - poi avverte i Carabinieri e si suicida : Ha prima ucciso con la pistola di ordinanza la moglie Teresa di 54 anni e le figlie di 12 e 18 anni, poi si è suicidato sparandosi un colpo alla testa.Il fatto è accaduto in un appartamento in pieno centro ad Orta Nova nel Foggiano. L’uomo si chiamava Ciro Curcelli, assistente capo della polizia penitenziaria, di 53 anni.A quanto si apprende le vittime erano a letto quando l’uomo ha fatto fuoco uccidendole. ...

Milano : chiede aiuto ai Carabinieri e poi si scaglia contro loro - arrestato : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - chiede aiuto ai carabinieri, a cui dice di essere stato picchiato, ma dopo il loro intervento e quello del 118 si scaglia contro un militare. E' successo in via Scanini a Milano dove un cittadino marocchino di 39 anni e regolare sul territorio, intorno alle 2.15 di ques

Ferrara - nel 1991 gli rubarono la Vespa : grazie ai Carabinieri la ritrova dopo 28 anni : Il proprietario era solo un ragazzino quando, nel 1991, subì il furto. Ora, a distanza di 28 anni da quel giorno, grazie ai Carabinieri di Ostellato e del Nucleo Carabinieri forestali per la Biodiversità di Bosco Mesola, nel Ferrarese, la Vespa è stata ritrovata. Denunciato un quarantaquattrenne italiano, commerciante e incensurato, per la ricettazione della Vespa Piaggio 50.Continua a leggere

Bergamo - uccide la moglie a coltellate e fugge : 47enne accerchiato si consegna ai Carabinieri : Un nuovo femminicidio. Un uomo di 47 anni, italiano, ha ucciso la moglie, moldava di 36, nella notte tra sabato e domenica. La tragedia è avvenuta a Cologno al Serio (provincia di...

Lecce - 22enne sfascia la pattuglia dei Carabinieri e tenta di colpire i militari con l’antenna : Quando è avvenuto l’episodio i carabinieri stavano accompagnando il giovane, un ventiduenne pachistano, presso il centro Caritas a Lecce, dove attualmente vive. Durante il tragitto l’uomo ha iniziato a proferire frasi sconnesse e quando i militari si sono fermati ha strappato l’antenna sul tetto dell’autovettura e ha tentato di usarla per colpire i carabinieri.Continua a leggere

I figli giocano - i genitori si picchiano : bambini in lacrime e Carabinieri sul posto : I genitori si picchiano in tribuna: un torneo di calcio è stato sospeso ad Arezzo. Il racconto e l'appello di una mamma su...

"Speriamo muoia la figlia". L'audio dei due Carabinieri coinvolti nel processo Vannini : Marco Vannini è morto. In caserma i carabinieri discutono della vicenda, parlano del padre di Martina Ciontoli, compagna del ragazzo ucciso. Sono i due militari, ora testimoni al processo per la morte Vannini. “Speriamo che muoia la figlia”, dice uno di loro. L’audio choc della conversazione è stato trasmesso dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”. A parlare sono Izzo e di ...

Ferrara : accoltella il fidanzato nel sonno poi aggredisce i Carabinieri con un collo di bottiglia : Una donna ferrarese di 27 anni ieri mattina ha aggredito il suo fidanzato nel sonno con un coltello poi di è scagliata contro i militari che sono intervenuti per condurla in caserma. E' stata arrestata per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale e trattenuta in una camera di sicurezza.Continua a leggere