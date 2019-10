Addio a tennista russo Alexander Volkov

E' morto, a 52 anni, il. Non si conoscono le ragioni del decesso. Professionista dal 1988, divenne famoso aggiudicandosi il primo titolo nel 1991 a Milano battendo,in finale al Forum di Assago, l'azzurro Cristiano Caratti. Giocava da mancino,ma era nato destrorso:a 15 anni,promettente junior,si ruppe la spalla in un incidente. Non si arrese e cominciò da zero con la mano sinistra. Raggiunse, nel 1993, la 13ma posizione mondiale. Si ritirò nel 1998.(Di sabato 19 ottobre 2019)