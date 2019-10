WTA Mosca – Bertens non ce la fa | l’olandese eliminata ai quarti | Mladenovic prima

Tennis - WTA Mosca 2019 : i risultati del 17 ottobre. Avanza Kiki Bertens - cade Elina Svitolina : Con i quattro match odierni giocati nel torneo WTA Premier di Mosca si sono completati gli ottavi di finale: sul cemento indoor russo sono saltate ben due teste di serie, e certamente la caduta più rumorosa è quella della numero uno del tabellone, l’ucraina Elina Svitolina. L’ucraina è infatti eliminata a sorpresa in tre set dalla padrona di casa russa Veronika Kudermetova, che la spunta in tre set, con lo score di 6-2 1-6 7-5, ...

WTA Mosca – Svitolina eliminata al primo turno : Kudermetova vola ai quarti : Niente da fare per Svitolina al torneo WTA di Mosca: la tennista ucraina eliminata all’esordio Elina Svitolina eliminata all’esordio del torneo WTA di Mosca: la tennista ucraina ha ceduto alla russa Kudermetova dopo una battaglia di tre set. La numero 4 al mondo ha cercato di rimontare, ma dopo aver pareggiato i conti ha ceduto nuovamente alla rivale al terzo set. Il match è terminato dopo due ore e 2 minuti di gioco col ...

WTA Mosca – Bertens trionfa all’esordio : staccato il pass per i quarti : Bertens avanza a Mosca: l’olandese elimina Kanepi in rimonta e vola ai quarti di finale del torneo russo Sorride Kiki Bertens all’esordio nel torneo WTA di Mosca: la tennista olandese, numero 8 del ranking mondiale femminile ha trionfato in rimonta agli ottavi di finale del torneo russo. La Bertens ha mandato al tappeto in due ore e 19 minuti di gioco l’estone Kanepi, col punteggio di 6-4, 3-6, 5-7. L’olandese ...

Tennis - WTA Mosca 2019 : Bencic va avanti rischiando - ok Alexandrova - fuori Vekic e Yastremska : Si sono giocati oggi quattro degli otto incontri di secondo turno, equamente divisi per parte di tabellone, del torneo WTA Premier di Mosca, altrimenti noto come Kremlin Cup. Andiamo a vedere quanto accaduto nel corso della giornata. Nella parte alta del tabellone, cade la testa di serie numero 4, la croata Donna Vekic, attesa in verità da un confronto molto più delicato di quanto non dica il seeding: la ceca Karolina Muchova, infatti, è numero ...

WTA Mosca – Bencic trionfa in rimonta : staccato il pass per i quarti : Belinda Bencic vince agli ottavi di finale del torneo WTA di Mosca: Hercog ko in rimonta Ha dovuto faticare Belinda Bencic per aggiudicarsi la vittoria della sfida di oggi valida per gli ottavi di finale del torneo WTA di Mosca in corso sui campi in cemento della città russa. La svizzera, numero 10 al mondo , ha trionfato in rimonta contro la slovena Hercog dopo un’ora e 58 minuti di gioco, col punteggio di 6-1, 3-6, 4-6.L'articolo ...

Tennis - WTA Mosca 2019 : avanzano Yastremska - Alexandrova e Mladenovic - fuori Sakkari : Si sono disputati oggi nove incontri di primo turno del WTA Premier indoor di Mosca. Avanza, tra le altre, l’ucraina testa di serie numero 5 Dayana Yastremska, che nel match forse più interessate della giornata, ha battuto piuttosto nettamente la russa Daria Kasatkina, che ha concluso il 2018 tra le prime 10 del mondo. Bene anche la numero 8 del seeding, l’altra russa Ekaterina Alexandrova, Tennista in un buon momento di forma che si è imposta ...