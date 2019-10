WHIRLPOOL Gli errori di Governo e sindacati che nessuno dice

"WHIRLPOOL - il governo si svegli Di Maio non aveva risolto tutto?" : "E' una delle tante crisi industriali italiane, d'altronde da decenni nel nostro Paese è imperante l'ideologia anti-industriale". L'ex vice-ministro al ministero dello Sviluppo Economico, il leghista Dario Galli, commenta con un'intervista ad Affaritaliani.it la crisi della Whirlpool di Napoli Segui su affaritaliani.it

WHIRLPOOL a Napoli - è finita : stop alle attività dal 1° novembre. Esplode la rabbia degli operai : Una mattinata di caos sul bivio A1/A3 Napoli-Salerno e il bivio con la A1 Milano-Napoli. Il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni all'altezza del km 4 per una manifestazione...

WHIRLPOOL a Napoli - stop alle attività dal 1° novembre : gli operai occupano l'autostrada : Whirlpool Emea «prende atto con grande rammarico della mancata disponibilità da parte del Governo a discutere il progetto di riconversione del sito», ossia della cessione del sito...

M5S - folla e selfie per Di Maio. Fico : storia stupenda. Protestano i lavoratori WHIRLPOOL : «Non vogliono farci entrare» : Bagno di folla e tanti selfie per Luigi Di Maio al suo arrivo alla Mostra d'Oltremare di Napoli dove è in corso «Italia 5 Stelle». Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni ai...

WHIRLPOOL - sciopero per la cessione del sito di Napoli : si fermano tutti gli stabilimenti italiani. A Roma manifestano oltre 1000 operai : tutti gli stabilimenti italiani di Whirlpool si fermano per protestare contro la cessione del sito di Napoli, dove sono impiegati 400 operai. Lo sciopero generale indetto da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil è “riuscito” dicono i sindacati mentre a Roma, per la manifestazione nazionale, sono arrivati oltre 1000 dipendenti della multinazionale degli elettrodomestici. Il corteo – partito da piazza della Repubblica e diretto al ...

WHIRLPOOL Napoli - lo sciopero degli operai : Fonte foto: TwitterWhirlpool Napoli, lo sciopero degli operai 1Sezione: Cronache Tag: Whirlpool Luca Sablone Circa 1500 adesioni registrate: pullman da Campania, Toscana e Marche. I sindacati si rivolgono al premier Conte: "Ci aspettiamo che sia preso un impegno" Circa 1500 adesioni registrate: pullman da Campania, Toscana e Marche. I ...

WHIRLPOOL : Bentivogli - ‘scarsa affidabilità azienda - tempo scorre’ : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “I lavoratori si trovano in mezzo ad un rimpallo tra la scarsa affidabilità aziendale e le innumerevoli promesse fatte dall’ex ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio ha trattato la vicenda più come si cura un collegio elettorale dentro una campagna elettorale”. Così Marco Bentivogli, segretario generale Fim, definisce l’attuale situazione dei lavoratori dell’azienda ...

Napoli - tornano in piazza gli operai WHIRLPOOL : in corteo fino al consolato Usa : È partito il corteo degli operai Whirlpool di Napoli. È alta la partecipazione dei lavoratori del sito industriale di Napoli est che temono per il loro futuro occupazionale, in seguito...

