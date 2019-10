Cori razzisti in Bulgaria-Inghilterra | si dimette anche il ct Balakov

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 18 ottobre 2019)continua a fare “vittime”. Dopo il presidente della federcalcio bulgara, oggi si è dimessoil tecnico della nazionale Krasimir. Il match valido per le qualificazioni agli Europei del 2020, giocato a Sofia, era finito 6-0 per l’, ma è diventato un caso per la doppia sospensione a causa deidei tifosi bulgari nei confronti di alcuni giocatori inglesi. Alla fine della partita,– che era il ct della nazionale da soli 5 mesi – aveva detto ai giornalisti di non aver sentito alcun coro razzista. I motivi della sua decisione non sono ancora del tutto chiari, e forse oltre alle polemiche feroci per il razzismo, c’entra la classifica del girone A di qualificazione agli Europei: laè ultima dopo, Repubblica Ceca, Kosovo e Montenegro. L'articoloin ...

