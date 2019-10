ATP Anversa – Sinner c’è! Prima semifinale ATP in carriera per il giovane azzurro

LIVE Sinner-Tiafoe - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : 6-4 3-6 5-2 - break di vantaggio per l’azzurro nel 3°set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Due palle break per Tiafoe. Sinner sbaglia una comodissima volèe di dritto. 15-30 Altro dritto di Sinner che finisce lungo. 15-15 Scappa via il dritto dell’altoatesino. 15-0 Ace di Sinner. 5-3 Finisce in rete il dritto di Sinner, ma ora Jannik serve per un posto in semifinale ad Anversa. 40-30 Ace esterno dell’americano. 30-30 Prima potente e poi dritto al centro per ...

LIVE Sinner-Tiafoe - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : 6-4 3-6 3-2 - l’americano conquista il secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Sinner conquista un bel game e resta a condurre. 40-15 Grandissima accelerazione di Sinner con il dritto. 30-15 Ottima prima di Jannik. 15-15 Sinner sbaglia con il dritto. 2-2 Game a zero vinto da Tiafoe. 40-0 Non riesce il passante a Sinner. 30-0 Subito due ottime prime di Tiafoe. 2-1 Bel game vinto dall’altoatesino. 40-15 Ancora un bel servizio di Sinner. 30-15 Dritto incrociato ...

LIVE Sinner-Tiafoe - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : 6-4 3-6 1-0 - l’americano conquista il secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Ottima prima di Tiafoe. 30-30 Bravo Tiafoe a chiudere a rete. 15-30 Tiafoe sbaglia un comodo dritto. 0-15 Sinner sfonda con il dritto. 1-0 Sinner conquista il primo game del terzo set. 40-0 Sinner incide con il rovescio ed obbliga Tiafoe all’errore. 15-0 Subito un’ottima prima. Comincia il terzo set con Sinner al servizio. 3-6 secondo SET PER TIAFOE! L’americano chiude ...

LIVE Sinner-Tiafoe - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : 6-4 2-3 - l’altoatesino conquista il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Lunga la risposta di Sinner. 15-15 Tiafoe stecca con il dritto. 2-4 BREAK DI TIAFOE! Altro scambio durissimo e purtroppo alla fine il dritto di Sinner finisce lungo. 30-40 Ace di Sinner. 15-40 Due palle break per Tiafoe, che vince uno scambio durissimo. 15-30 Brutto errore di Sinner. Momento difficile ora per l’azzurro. 15-0 Lungo scambio che alla fine viene vinto da Sinner. 2-3 ...

LIVE Sinner-Tiafoe - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : 6-4 1-2 - l’altoatesino conquista il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Esce di pochissimo il dritto di Sinner. 15-15 Tiafoe sbaglia la risposta. 0-15 Si ferma sul nastro il passante di Sinner. 1-2 Tiafoe tiene il servizio e resta avanti nel secondo set. 40-15 Prima vincente dell’americano. 30-15 Bel vincente di dritto dell’americano. 0-15 Si ferma sul nastro il rovescio di Tiafoe. 1-1 Prima vincente di Sinner, che vince il game. 40-30 Doppio ...

LIVE Sinner-Tiafoe - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : 6-4 - l’altoatesino conquista il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 primo SET JANNIK SINNER! La chiusura perfetta dell’azzurro. Ace di Jannik e vittoria del primo set dopo solo 35 minuti. 40-30 SET POINT SINNER! 30-30 Brutto errore di rovescio di Tiafoe. 15-30 Scambio durissimo e alla fine Sinner riesce a far male con il rovescio. 0-30 Scappa via il dritto all’altoatesino. 0-15 Doppio fallo di Sinner. 5-4 Prima vincente di Tiafoe, ma ora Sinner ...

LIVE Sinner-Tiafoe - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : 2-3 - inizio di match senza break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Grande scambio e alla fine Sinner vince il punto. 3-3 Altro ace di Sinner che chiude il game. 40-30 Ace di Sinner. 30-30 Scappa il dritto di Jannik. 30-15 Prima vincente di Sinner. 15-15 In rete il dritto di Sinner. 2-3 Ace di Tiafoe che tiene il servizio. 40-15 Ancora un servizio al corpo incisivo per Tiafoe. 30-15 Prima vincente dell’americano. 15-15 Scappa il rovescio di ...

LIVE Sinner-Tiafoe - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : 1-2 - inizio di match senza break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Bella prima al centro di Tiafoe. 40-30 Scappa il dritto dell’azzurro. 30-30 Sinner non chiude a rete e alla fine Tiafoe chiude al secondo passante. 15-30 Tiafoe chiude con la volèe alta di dritto. 0-30 Altro brutto errore di dritto dell’americano. 0-15 Tiafoe sbaglia di rovescio. 1-1 Quarto servizio vincente dell’altoatesino. 40-0 Altro ace di Sinner. 30-0 Ace di ...

LIVE Sinner-Tiafoe - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : grande sfida tra NextGen - l’azzurro vuole la Top-100! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35: Jannik Sinner va a caccia della sua prima semifinale della carriera in un torneo ATP. Inoltre con una vittoria l’altoatesino potrebbe entrare nella Top-100 del ranking mondiale. 13.30: Buongiorno e cominciamo la DIRETTA di Sinner-Tiafoe. Il programma di Sinner-Tiafoe – La presentazione di Sinner-Tiafoe Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Frances Tiafoe, ...

LIVE Sinner-Tiafoe - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : grande sfida tra NextGen - l’azzurro vuole la top100! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Frances Tiafoe, quarto di finale del torneo ATP di Anversa 2019. Una partita molto attesa dall’altoatesino, che ha la grande occasione di entrare per la prima volta tra i primi cento della classifica mondiale. Infatti una vittoria oggi contro Tiafoe, darebbe a Sinner la certezza di sfondare il muro della Top-100. Un ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Jannik Sinner atteso alla prova del nove contro Tiafoe. Si sogna l’accesso alle semifinali : No, questo proprio non ce l’aspettavamo. Alzi la mano chi avrebbe potuto immaginare che Jannik Sinner potesse battere il n.13 del mondo Gael Monfils nel secondo turno dell’ATP di Anversa. Eppure, tutto questo è avvenuto e non è stato frutto del caso. Se è vero che la forma del francese non era al 100%, al tempo stesso Jannik ha giocato con una maturità e una facilità a tratti disarmanti. Solidissimo da fondo e con una profondità di ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Jannik Sinner atteso alla prova del nove contro Tiafoe. Si sogna l’accesso alle semifinali : No, questa proprio non ce l’aspettavamo. Alzi la mano chi avrebbe potuto immaginare che Jannik Sinner potesse battere il n.13 del mondo Gael Monfils nel secondo turno dell’ATP di Anversa. Eppure, tutto questo è avvenuto e non è stato frutto del caso. Se è vero che la forma del francese non era al 100%, al tempo stesso Jannik ha giocato con una maturità e una facilità a tratti disarmanti. Solidissimo da fondo e con una profondità di ...

Sinner-Tiafoe oggi - ATP Anversa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi, alle ore 14.00, il 18enne della Provincia di Bolzano Jannik Sinner scenderà in campo per i quarti di finale dell’ATP 250 di Anversa. L’azzurrino, protagonista ieri di una prestazione grandiosa contro Gael Monfils, è atteso alla prova del nove contro l’americano Frances Tiafoe (n.53 del ranking). Jannik vuole continuare la propria cavalcata con grande decisione e quindi cercherà di affrontare lo statunitense con lo stesso ...

ATP Anversa – Andy Murray travolge senza pietà Cuevas - lo scozzese avanza ai quarti di finale : Lo scozzese stacca il pass per i quarti di finale del torneo belga, lasciando le briciole all’uruguaiano Cuevas Andy Murray si qualifica per i quarti dell’European Open, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 635.750 euro in programma sul veloce indoor della Lotto Arena di Anversa, in Belgio. Il tennista scozzese non lascia scampo all’uruguayano Pablo Cuevas, ottava testa di serie, imponendosi con il punteggio di 6-4 ...