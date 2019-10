Adria E’ morta Giulia Lazzari strangolata dal marito Roberto Lo Coco

Morta la donna strangolata dal marito ad Adria . Era ricoverata in ospedale : Giulia Lazzari, 23 anni, era nel reparto di Terapia intensiva all' ospedale in coma farmacologico. Madre di una figlia di quattro anni, era stata aggredita l'8 ottobre

Non ce l'ha fatta Giulia Lazzari, la giovanissima mamma di una bimba di 4 anni, in coma dallo scorso 8 ottobre, quando il marito ha tentato di ucciderla strangolandola. La 23enne di è spenta all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo, dove era ricoverata in condizioni disperate da 9 nove giorni.