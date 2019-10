Videogiochi e minoranze | c' è ancora molta strada da fare

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Il New York Times ha intervistato sei studi di sviluppo indipendenti focalizzati su giochi che includono leed i loro aneddoti sono stati sia illuminanti che deprimenti. Gli sviluppatori presenti nella storia del Times, intitolata "Paura, ansia e speranza: cosa significa essere una minoranza nei giochi", stanno usando i loro titoli per cercare di creare un cambiamento per i giocatori. Ma non sono immuni da quella mancanza di supporto e visibilità.Davionne Gooden ad esempio, ha iniziato a creare giochi dopo aver ricevuto in regalo un portatile. Il suo ultimo titolo vede come protagonista una donna di colore, in coma, che cerca di sconfiggere le proprie paure. "Sono un ottimista", ha detto Gooden. "Spero che le cose alla fine saranno migliori nel loro insieme". Allo stesso modo, Mitu Khandakar, professore presso il NYU Games Center, ha detto al Times: "Se sei un giovane di ...

