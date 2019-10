Umbria,centrodestra: uniti vinceremo

Per "Zingaretti e Di Maio spero che il 27 sia una sera di vergogna perché prenderanno una lezione dall'che se la ricorderanno per 50 anni". Così Matteo Salvini, in conferenza stampa a Perugia con Berlusconi e Meloni. "Se da questa regione, considerata una roccaforte,arrivasse una scelta diversa sarebbe un segnale chiaro al governo", incalza Meloni. Nostalgico Berlusconi che chiama l'endorsement "per questo vecchietto, che ce la mette ancora tutta".Ma assicura che sabato dal palco di S.Giovanni "parlerà".(Di giovedì 17 ottobre 2019)