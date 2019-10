Incidente a Roma | bus contro albero | autista indagato per lesioni

Incidente bus Roma - 301 si schianta su un albero sulla via Cassia : 29 feriti Passeggeri : «Autista era al telefono» : Sul posto inviate 12 ambulanze. Dalle testimonianze l’autobus è uscito fuori strada ed è finito contro un albero. Oltre dieci i feriti in codice giallo e 8 in codice rosso

Roma - bus contro un albero : dieci persone in ospedale. Accertamenti sulla dinamica dell’Incidente : Sono dieci i feriti trasportati in vari ospedali dal 118 per l’incidente avvenuto stamattina su via Cassia a Roma, dove un autobus di linea è finito contro un albero. Dei feriti, cinque sono in codice rosso e gli altri in codice giallo. I più gravi sono i passeggeri che si trovavano nella parte anteriore del bus ma – a quanto riferito dal 118 – non sarebbero in pericolo di vita. Alcuni sono stati estratti dai vigili del fuoco ...

Fine settimana di morte su strade Roma e Latina : 3 decessi per Incidente : Roma – Fine settimana da incubo sulle strade che percorrono la Capitale e la vicina Latina. Sono tre i decessi registrati a causa di altrettanti incidenti avvenuti sabato e domenica. Un ciclista ha perso la vita sulla via Flacca, investito da un’automobile con una ragazza alla guida. Il tutto tra Sperlonga e Fondi, in un momento della giornata con la visibilità quasi ridotta a zero. Un altro morto sempre nella zona del Pontino, ...

Incidente mortale a Lecce - arrestato carabiniere che guidava contromano e ubriaco : È accusato di omicidio stradale aggravato il carabinieri di 34 anni che, alle prime ore dell'alba, ha percorso più di 10 chilometri della statale Lecce-Brindisi contromano e sotto l'effetto di alcol, finendo per schiantarsi contro un'altra vettura e provocando la morte del conducente. L'uomo, finito ai domiciliari, al momento si trova ricoverato in ospedale per le ferite riportate.Continua a leggere

Traffico autostrade e viabilità oggi/ Incidente a Fiano Romano - code al Brennero : Traffico autostrade e viabilità oggi, 8 ottobre 2019: coda di 6 km per lavori verso il Brennero. Nella notte morto un 24enne per Incidente

Incidente di caccia vicino a Roma - muore un uomo di 71 anni : È successo vicino a Sant'Oreste, a nord della capitale. La vittima era originaria di Pesaro e stava partecipando a una battuta nell'area boschiva di Carolana

Incidente di caccia vicino Roma : morto 71enne per emorragia interna : Incidente di caccia vicino a Roma: un 71enne è morto nella notte al Policlinico Gemelli, dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco nei boschi vicino a Sant’Oreste, a nord della capitale. La vittima si trovava ieri pomeriggio nell’area boschiva di Carolana per una battuta di caccia insieme ad un gruppo di persone, quando è stato colpito da un proiettile. Sul posto il 118, i carabinieri della Compagnia di Bracciano e i ...

Roma - auto si ribalta : 21enne muore in Incidente : Un ragazzo di 21 anni è morto stanotte a Roma in un incidente stradale. La vettura su cui viaggiava si sarebbe ribaltata su via Cristoforo Colombo, per cause in via di accertamento, intorno alle ore 1:30. Nell’auto c’erano altri quattro coetanei del giovane deceduto, tre ragazze e un ragazzo: per loro nessuna conseguenza grave, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice verde per i controlli del caso.Sul posto con il 118 è ...

10 persone sono morte in un Incidente tra un pulmino e un camion in Romania : Dieci persone sono morte nell’incidente tra un pulmino e un camion vicino al paesino di Balaciu, nel sud della Romania; tra i morti ci sono gli autisti di entrambi. La polizia ha aperto un’indagine per capire le ragioni dell’incidente mentre

Roma. Incidente in moto : morto Christian Cini di Ottavia : Incidente in via della Storta dove è morto il romano Christian Cini. Il ragazzo di 29 anni era alla guida