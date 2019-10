DoNotPay | l' app che si mette in attesa al call center al posto tuo

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 17 ottobre 2019)ti cambierà la vita. Telefonare ad unè un'esperienza faticosa e snervante: prima perdi un'infinità di tempo a scegliere tra le mille opzioni proposte, poi devi aspettare una vita per poter parlare con un operatore. Per questo un'app ha deciso di aiutarti, liberandoti dal peso di dover restare ine aspettando il turno altuo., che cos'è e come funziona Si chiamae sarà lei a chiamarti quando è il tuo turno nella coda del servizio clienti: basta scegliere l'azienda che stai cercando di contattare e il gioco è fatto. L'app ha creato un database di numeri dedicati all'assistenza per decine di aziende: quando tu indichi la società che vuoi contattare, un bot pescherà il numero dall'archivio, digiterà la composizione giusta per raggiungere ...