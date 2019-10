Britney Spears sorride a Maui dopo il ricovero | Nulla guarisce più

Britney Spears dal castano ritorna al biondo glaciale - il trend dell’autunno : Le star da more a biondeLe star da more a biondeLe star da more a biondeLe star da more a biondeLe star da more a biondeDua LipaDua LipaKendall JennerKendall JennerBella HadidBella HadidKim Kardashian Kim Kardashian Jennifer LawrenceJennifer LawrenceLe star da more a biondeRachel McAdams Rachel McAdams Scarlett Johansson Scarlett Johansson Le star da more a biondeCara Delevingne Cara Delevingne Le star da more a biondeKristen StewartKristen ...

Giordana Angi verso Sanremo 2020 : Ho sognato Britney Spears a 11 anni : Dopo essere diventata una protagonista della finale disputatasi alla diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, segnata dal trionfo di Alberto Urso, Giordana Angi, è tornata a stupire i suoi fan, rilasciando a Verissimo alcune indiscrezioni sul conto della sua vita privata e non solo. Incalzata dalle domande della conduttrice Silvia Toffanin, l'ex allieva di Amici e attualmente coach della squadra bianca ad Amici celebrities ha fatto ...

Giordana Angi confessa di aver sognato Britney Spears che diceva : 'Devi fare la cantante' : Lo scorso sabato 12 ottobre, è stata trasmessa su Canale 5 la nuova puntata di Verissimo, il talk show pomeridiano condotto da Silvia Toffanin, che ha visto indiscussa protagonista Giordana Angi, la quale ha concesso un'intervista esclusiva alla conduttrice Silvia Toffanin. In qualità di ospite in studio, la seconda classificata ad Amici 18, Giordana, si è quindi raccontata a ruota libera sull'amore, il suo nuovo album di inediti, un sogno avuto ...

Britney Spears - addio alle scene per 10 anni? - : Sandra Rondini La popstar avrebbe deciso di prendersi una pausa di 10 anni dalla sua carriera musicale su suggerimento dei suoi legali. Sarebbe il tempo minimo per riprendere il controllo sulla sua vita, carriera e patrimonio, svincolandosi da accordi presi in gioventù che ora non è più disposta a sopportare Nonostante i fan abbiano sperato a lungo di rivedere nuovamente sul palco Britney Spears, dopo che lei stessa aveva postato ...

Britney Spears chiede ai fan di non dimenticarsi di lei durante la sua pausa indefinita : Il messaggio che Britney Spears ha condiviso sul suo profilo instagram è una sorta di promemoria per i suoi follower affinché non la dimentichino a causa dell'indefinita pausa che si è presa dal lavoro a inizio anno. Il post condiviso mostra la cantante di Oops... I did it again sul palco, mentre la didascalia sottostante recita: "spero che tutti voi non vi siate dimenticati di me!!! Sto affrontando questa fase transitoria della mia vita per ...

Il papà di Britney Spears prosciolto dall'accusa di violenza sul nipote : Jamie Spears, padre della reginetta del pop Britney Spears, è stato assolto dalle accuse di violenza su minore. Era stato l’ex marito di Britney, Kevin Federline, a denunciare l’uomo per aver percosso il nipote Sean e ad ottenere un ordine restrittivo contro di lui. Secondo quando riportato da Federline, il 24 agosto 2019 Jamie Spears, che aveva ospitato i due nipoti nella sua casa a Westlake Village, si era arrabbiato con il tredicenne, ...

La ricaduta di Britney Spears - “anima fragile” : Oops, I did it again, recitava una delle sue più celebri hit. E Britney Spears sembra davvero ricadere ciclicamente negli stessi problemi psicologici che la inseguono da anni. Negli ultimi mesi, la cantante è stata di nuovo al centro del gossip per un ricovero in una clinica d’igiene mentale, apparentemente dovuto ad un crollo nervoso legato alla malattia del padre, e per problemi famigliari, tra il manager che annunciava che non si ...

Britney Spears - il padre Jamie non è più il suo tutore legale : 12 anni dopo il crollo psico-fisico di Britney Spears, il padre Jamie non sarà più il tutore legale della figlia. Il suo ruolo è stato temporaneamente affidato a Jodi Montgomery.Ufficialmente per motivi 'medici', il passaggio di consegne è arrivato dopo l'indagine per violenze su un minore nei confronti di Jamie. L'uomo avrebbe picchiato il nipotino Sean, figlio di Britney e Kevin Federline, non a caso presente in tribunale a Los Angeles. ...

Il padre di Britney Spears accusato di aver aggredito un nipote : La cantante Britney Spears teme di perdere la custodia legale dei figli avuti dall'ex marito Kevin Federline, Sean Preston e Jayden James. Dopo essersi recentemente sottoposta ad un ricovero psichiatrico, durato almeno 30 giorni presso una clinica, la principessa del pop è tornata al centro dell'attenzione mediatica. La cantante americana 37enne, Britney Spears, secondo quanto è stato riportato da un insider, sarebbe affranta ed adirata, perché ...

Britney Spears - l'ex marito accusa il suocero di violenza sul figlio di 13 anni : una storia-horror : l'ex marito della cantante statunitense Britney Spears, Kevin Federline, ha denunciato il suocero Jamie Spears al dipartimento di polizia della contea di Ventura, in California. L'accusa è quella di aver alzato le mani sul figlio più piccolo, di appena 13 anni, con una violenza tale, da aver costret

Britney Spears - suo padre accusato di aver picchiato il nipote Sean : Il padre di Britney Spears è stato accusato dall’ex marito della popstar, Kevin Federline, di aver picchiato il nipote, Sean. Stando a quanto riportato da TMZ, lo scorso 24 agosto, il nonno avrebbe messo le mani addosso al nipote, sfondando una porta per raggiungerlo e impedirgli di scappare. La scena si sarebbe svolta davanti a Britney. È stata aperta un’indagine e resta da capire se l’uomo verrà accusato di violenza ...

Britney Spears - suo padre Jamie sarebbe indagato per violenza contro il nipote Sean : Britney Spears è finita nuovamente al centro del gossip e su tutti i magazine americani. Questa volta, però, la cantante non ha spiazzato i suoi numerosi fan con un altro colpo di scena di quelli che negli anni precedenti hanno lasciato senza parole: a far parlare, infatti, è stato Jamie Spears, padre della cantante il quale sarebbe stato indagato per violenza nei confronti del nipote Sean Preston, un ragazzino di soli 13 anni. Le gravi accuse ...

JAMIE - IL PADRE DI Britney Spears HA PICCHIATO IL NIPOTE?/ Ha sfondato una porta e.. : BRITNEY SPEARS nuovamente nella bufera: questa volta per colpa del PADRE JAMIE accusato di violenza sul nipote tredicenne Sean Preston

