Vittorio Cecchi Gori | dopo due settimane torna a casa

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Roberta Damiataduedi ricovero al Policlinico Gemelli, per una peritonite acuta,, in esclusiva per "IlGiornale.it" racconta per la prima volta come sta e come anche questa volta la sua ex moglie Rita Rusic gli ha salvato la vitadueal Policlinico Gemelli di Roma dove era stato ricoverato per una peritonite acuta in peritonite, il produttoreto nella serata di ieri a. Con lui tutto il tempo, ha vigilato il figlio minore Mario jr.raggiunto telefonicamente in esclusiva per "IlGiornale.it" ci ha rivelato: “ Anche questa volta mi è andata bene , ho sottovalutato dei dolori all'addome ma ora sono felice di essereto a. Mi aspettano tanti impegni ma soprattutto sta per arrivare da Miami mia moglie Rita Rusic con cui sono quotidianamente in contatto “. Il produttore sarà ...

ArturoP66023286 : #noneladursofate tacere Vittorio Cecchi Cagone e Paolo Brodo - nico_lai93 : RT @domenicalive: In esclusiva a #DomenicaLive, parla Vittorio Cecchi Gori dopo essere stato operato d’urgenza all'ospedale Gemelli di Roma… - soloversacexme : RT @RaiDue: Ricoverato d’urgenza e operato di appendicite acuta Vittorio Cecchi Gori non sarà in studio a #LaDomenicaVentura. Il programma… -