Sparatoria in mezzo alla gente alle porte di Bari | feriti gravemente un passante e un

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Comando armato ha agito pochi minuti fa tra lain pieno centro di Bitritto. Secondo le prime, frammentarie informazioni, i killer hanno sparato diversi colpi di arma da fuoco contro un pregiudicato, colpendo anche tre auto che in quel momento stavano transitando in via Aporti. L’agguato è avvenuto nelle vicinanze di un circolo ricreativo. Sul posto sono intervenute diverse auto dei carabinieri e ambulanze del 118. I colpi d’arma da fuoco hanno ferito un pregiudicato, forse il reale obbiettivo dell’agguato e un. I duesono stati trasportati in gravi condizioni presso un ospedale di. Sul posto si è recato il sindaco di Bitritto, Giuseppe Giulitto. La Polizia in questi minuti sta ascoltando diversi testimoni.

rogar50 : RT @ppiersante: Ora, non per scassarvi sempre con dettagli tecnici, ma l'attentatore di Halle ripreso nel video sta sparando con un'arma mo… - RedazioneLaNews : RepTv Il video del killer in fuga che spara in strada da dietro la macchina - andrea_pecchia : Addormentarsi davanti alla tv accesa verso l'1.30 di notte e svegliarsi di botto alle 4 nel bel mezzo di una sparat… -