Petr Cech e i trasformisti del calcio

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) L’adrenalina dell’agonismo crea dipendenza e così, ex portiere del Chelsea, dell’Arsenal e della nazionale ceca di, si è reinventato una nuova carriera nell’hockey su ghiaccio, dopo l’addio al mondo del pallone maturato nell’estate scorsa, a 37 anni. Il debutto nel nuovo sport è stato da sogno: qualche giorno fa, con la maglia del Guildford Phoenix, squadra che milita nella Serie B inglese di hockey,ha trascinato i suoi compagni alla vittoria contro gli Swindon Wildcats, parando due rigori e venendo nominato «man of the match»: «Ho sempre amato l'hockey, ma durante la mia carriera non ho potuto giocare per ovvie ragioni – le parole didopo il felice esordio sul ghiaccio - ora ho la possibilità e ho deciso di realizzare un mio vecchio sogno». La stravagante scelta di ...

