Iv | Marcucci | ‘ho detto no a Renzi | il nome? non mi piace’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Non entro in Italia Viva,me lo ha chiesto ma io gli ho risposto no. Mi avevaqual era il suo progetto ma io credo nel Pd, sono convinto del nostro progetto”. Lo dice a Un Giorno da Pecora Andrea, capogruppo Pd al senato. Quandole ha chiesto di andare in Iv? ‘Stava lavorando a questa ipotesi sicuramente prima dell’estate, poi si sono determinati questi tempi così rapidi subito dopo la formazione del governo”. Crede sia stato il momento giusto per questa scissione? ‘Per me non è sbagliata la tempistica, ma la scelta”. Lei, che è stato unano della prima ora, parteciperà alla Leopolda? ‘No. Ho letto qualcosa della Leopolda, mi pare che oggi sia l’atto fondativo di una nuova forza politica. E’ una cosa che non mi riguarda”. Le piace il...

