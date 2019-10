Casting per Ballando on the road legato al programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Sono tuttora in corso le selezioni per ballerini professionisti e di livello amatoriale, per prendere parte aon the, manifestazione strettamente correlata al nototelevisivocon le Stelle,daon theaperti peron the. Ricordiamo che la manifestazione è costituita da alcuni appuntamenti live finalizzati alla selezione di nuovi talenti, sotto la supervisione die dei suoi maestri e giudici dicon le Stelle, il notoin onda su Rai Uno. Peraltro, quanti prenderanno parte aon theavranno l'opportunità di accedere alla nuova edizione della trasmissione televisiva. Prevista inoltre la possibilità di essere ulteriormente selezionati per partecipare al 'Fini Dance Festival' di New York. In ogni caso, la manifestazione 'on the' è strutturata in due ...

zazoomblog : Casting per Detto Fatto condotto dalla Guaccero su Rai 2 e per uno spettacolo teatrale - #Casting #Detto #Fatto… - amoveablefeast7 : Ultimamente mi sembra di essere il Casting Director per un remake di “scemo+scemo” ma senza stipendio - feedburnerit : Casting #hostess per accoglienza presso #GiardiniNaxos a #Messina -