ATP Mosca – Thomas Fabbiano sconfitto all’esordio | Gerasimov avanza in due set

Tennis - ATP Mosca 2019 : Thomas Fabbiano fuori al primo turno - battuto dal bielorusso Egor Gerasimov : Nel primo turno dell’ATP 250 indoor di Mosca Thomas Fabbiano è stato battuto col punteggio di 6-3 6-4 dal bielorusso Egor Gerasimov . E’ Fabbiano nel quinto game del primo set a strappare per primo il servizio (a zero) all’avversario ma sarà anche l’ultima, poiché subito dopo restituisce il break subendo una serie di quattro giochi consecutivi, col secondo turno di battuta di fila perso a zero all’ottavo game, il 26enne di Minsk si aggiudica il ...

Tennis - ATP Mosca 2019 : i risultati di martedì 15 ottobre. Rublev e Chardy accedono al secondo turno : Terminata questa seconda giornata dell’ATP di Mosca (Russia). Sul cemento russo Andrey Rublev (n.31 del mondo) ha trovato il successo contro il kazako Alexander Bublik (n.48 del ranking) per 6-1 3-6 6-4. Impostando il match sul ritmo, il padrone di casa ha avuto la meglio e se la vedrà al secondo turno contro il vincitore della sfida tra il nostro Thomas Fabbiano e il bielorusso Egor Gerasimov. Vittorie anche per il croato Ivo Karlovic e ...

ATP Mosca – Esordio vincente per Seppi - ma contro Garin è subito maratona : l’azzurro trionfa al terzo set : Andreas Seppi supera Christian Garin all’Esordio nell’ATP di Mosca: il tennista azzurro stacca il pass per gli ottavi al terzo set Servono 2 ore e 45 minuti, distribuiti nell’arco di tre set ad Andreas Seppi per vincere la gara d’Esordio nell’ATP di Mosca. Il tennista italiano, numero 72 del ranking mondiale maschile, si è imposto in rimonta sul cileno Christian Garin (numero 32 ATP). Seppi, sotto 6-3 al primo set, è riuscito a rimontare ...