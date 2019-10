U&D | il web contro Ida per la reazione alla lettera di Riccardo | ' Fredda come un

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 15 ottobre 2019) Oggi, martedì 15 ottobre, è andata in onda l'attesissima puntata di Uomini e Donne in cuiGuarnieri ha letto lad'amoreex Ida Platano. Se la dichiarazione commossa del pugliese ha emozionato gran parte dei telespettatori, è lapoco calorosa della dama ad aver scatenato una pioggia di commenti negativi da parte di chi solitamente l'ha sempre sostenuta. Ida impassibile alle parole d'amore di: il web insorge La puntata di Uomini e Donne che è andata in onda oggi, 15 ottobre, era molto attesa dal pubblico soprattutto per lacheGuarnieri ha letto ad Ida Platano. A quasi un anno dloro rottura, il cavaliere del Trono Over ha confessato di provare ancora un forte sentimento per la ex, e l'ha fatto leggendo delle belle parole che aveva scritto per lei nei giorni precedenti. Chi si aspettava che la bresciana saltasse al collo del ...

