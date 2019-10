Terremoto Crotone | scossa di magnitudo 3 7

Terremoto in Calabria - epicentro al largo di Crotone : magnitudo 3.7 : Scossa avvertita alle 13:54 nella provincia di Crotone. Numerose le segnalazioni dai residenti. Si è trattato di un sisma magnitudo ML 3.7 rilevato sulla Costa Ionica Crotonese ad una profondità di 9 km.Continua a leggere

Scossa di Terremoto avvertita in Calabria - epicentro al largo di Crotone [LIVE] : E’ stata avvertita alle 13:54 una Scossa di terremoto nella provincia di Crotone. Numerose le segnalazioni dai residenti. Si è trattato di un sisma magnitudo ML 3.7 rilevato sulla Costa Ionica Crotonese (Crotone) ad una profondità di 9 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto avvertita in Calabria, epicentro al largo di Crotone ...

Terremoto Calabria : due lievi scosse in provincia di Crotone : Due lievi scosse di Terremoto sono state registrate oggi in provincia di Crotone, dai sismografi dell’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. In particolare, i due sisma hanno riguardato il territorio di Umbriatico: la più intensa di magnitudo 2,5, è avvenuta a 2 km ad ovest di Umbriatico alle 15:10, ora italiana, con ipocentro a 20 Km di profondità. L’altra scossa, invece, di magnitudo 1,5 è stata registrata sul ...

Terremoto a in Calabria - scossa di magnitudo 3.2 sveglia la costa di Crotone : L'evento sismico, localizzato dai sismografi dell'Ingv all'alba, ha svegliato gli abitanti della costa di Crotone. L'epicentro della scossa di Terremoto in mare, a circa dieci chilometri dalla cittadina di Strongoli.Continua a leggere

Calabria : sequenza di scosse di Terremoto tra Crotone e Ciro' Marina : sequenza SISMICA VICINO Crotone | Una serie di scosse di terremoto è in atto nel mar Ionio occidentale, poco a largo del litorale calabrese in corrispondenza di Crotone. Sono ben quattro le scosse...