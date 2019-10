Fonte : Blastingnews

(Di martedì 15 ottobre 2019) Nella puntata del 15 ottobre di Pomeriggio 5, sono stati ospitati Francesca Cipriani, Simona Tagli, Malena eper dire la loro sull'argomento castità. In particolare,che ha confermato di essere casto da 40 anni, è stato incoraggiato da Biagio D'Anelli ad andare in discoteca per fare delle nuove conoscenze femminili e provare a sedurle. A quanto pare, il famoso mimo di Avanti un altro è riuscito nell'intento e ha dichiarato di essersi interessato ad una ragazza, alla quale ha dedicato una romantica. Taleperò ha un po' messo in imbarazzo la D'che l'ha definità 'osè'. 'Sognando l'Africa' lascia perplessa la conduttrice Durante la puntata di Pomeriggio 5,ha dedicato unaintitolata "Sognando l'Africa" per una bellissima ragazza di origini africane che ha conosciuto in discoteca. Il mimo, come un uomo d'altri tempi, hato ...

katiadiluna16 : Simone Barbato recita una poesia e imbarazza Barbara D'Urso: 'Ma è un doppio senso' - pomeriggio5 : L'incontro tra frutti proibiti nella #cabinarossa di Simone Barbato #Pomeriggio5 - destefano_fede : RT @pomeriggio5: Oggi un castissimo caffeuccio dalla nostra @carmelitadurso perché a #Pomeriggio5 parliamo di uomini e donne che scelgono d… -